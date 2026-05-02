"Arrancamos": el mensaje de Giorgian de Arrascaeta que ilusiona a Uruguay a 44 días de su debut en el Mundial

Giorgian de Arrascaeta confirmó que comenzó con su proceso de rehabilitación tras haber sido operado este jueves de la fractura de clavícula que sufrió durante el choque entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. “Arrancamos”, escribió el jugador del Mengao, algo positivo para los intereses de la selección de Uruguay pensando en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos en 2026.

A ese mensaje le sumó dos fotos donde se lo ve al número 10 del Flamengo realizando algún ejercicio de rehabilitación con el objetivo de poder volver a pisar un campo de juego lo más rápido posible. Y con la mira puesta en la selección uruguaya de cara al Mundial.

La recuperación de este tipo de lesiones suele llevar entre seis y ocho semanas. A solo 40 días de que inicie la Copa del Mundo y a 44 del debut de la Celeste ante Arabia Saudita, esta noticia encendió las alarmas del cuerpo técnico de la selección uruguaya, por un jugador que ha sido clave con tres goles en 17 partidos durante el ciclo de Marcelo Bielsa. Su participación en la Copa del Mundo no estaría descartada, pero es difícil que llegue al estreno de Uruguay.

Por eso, el inicio de los procesos de rehabilitación por De Arrascaeta es una luz de esperanza para el entrenador argentino de cara al Mundial en América del Norte.

La lesión de Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura de clavícula a 47 días del debut en el Mundial 2026

El exjugador de Defensor Sporting encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Bielsa el miércoles 29 de abril cuando tuvo que dejar el campo de juego en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi tras caer al suelo y rápidamente pidió ser atendido por la sanidad, en el duelo entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

El médico del conjunto carioca hizo el gesto de que De Arrascaeta debía ser sustituido. Dejó el campo y rápidamente se lo llevaron a un hospital local para hacerle estudios, que arrojaron una fractura en la clavícula derecha.

En ese contexto, el jueves 30 de abril fue intervenido en Brasil y fue dado de alta el viernes tras un procedimiento de aproximadamente una hora, al que Flamengo definió como "exitoso". “El procedimiento consistió en la fijación de la fractura con placa y tornillos", expresaron desde Flamengo en un video donde uno de los médicos comunica la información.

O meia De Arrascaeta foi submetido, na manhã desta quinta-feira (30), à cirurgia para correção de fratura na clavícula direita, lesão sofrida ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Estudiantes, válida pela CONMEBOL Libertadores.



O procedimento, com duração… pic.twitter.com/RkKV32euOT — Flamengo (@Flamengo) April 30, 2026

El calendario de Uruguay en el Mundial

El entrenador Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.