Juventud vs. Wanderers en vivo por el Torneo Apertura: tras la victoria ante Peñarol, el Bohemio quiere más
El elenco que conduce técnicamente Sergio Blanco arriba a este duelo después de su buen triunfo 4-0 contra Puerto Cabello por Copa Sudamericana y querrá extenderlo en la Liga AUF Uruguaya 2026.
Juventud de Las Piedras recibe a Wanderers en el inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura en el Parque Artigas, a partir de la hora 12:30. El Bohemio de Mathías Corujo, que viene de superar 1-0 a Peñarol en el Estadio Centenario, llega a Las Piedras con el afán de sumar de a tres puntos en su lucha por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.
El elenco que conduce técnicamente Sergio Blanco arriba a este duelo después de su buen triunfo 4-0 contra Puerto Cabello por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana y querrá extenderlo en la Liga AUF Uruguaya 2026.
Juventud vs. Wanderers
Hora: 12:30.
Estadio: Parque Artigas.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Agustín Berisso, Mauricio Hernández.
Cuarto: Kevin Fontes.
VAR: Yimmy Álvarez, Diego Riveiro.
Juventud de Las Piedras: Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Franco Risso, Renzo Rabino; Leonel Roldán, Facundo Pérez, Ramiro Peralta; Pablo Lago, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz. DT: Sergio Blanco.
Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; Nicolás Queiroz, José Alberti, Jonathan Urretaviscaya; Facundo Labandeira, Jonás Luna. DT: Mathías Corujo.
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