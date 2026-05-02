Aguada fue sancionado con quita de puntos y será sexto: mirá los ocho cuadros de playoffs posibles en la LUB

La Liga Uruguaya de Básquetbol tendrá este sábado la definición de la fase regular para que luego comience lo mejor que son los playoffs. En ese sentido, habrá tres encuentros que son: Peñarol ante Hebraica Macabi en el escenario Mirasol (Basquet Pass), Malvín ante Aguada en el gimnasio del Playero (Basquet Pass y VTV Plus por Antel TV) y Nacional frente a Defensor Sporting en el Polideportivo del Gran Parque Central. Los tres irán a partir de la hora 21:30.

Peñarol ya sabe que tiene el puesto número uno y que su camino en los playoffs lo comenzará frente a Urunday Universitario, equipo que acabó en el octavo puesto, y se aseguró la ventaja de la localía hasta las semifinales, ya que las finales se disputarán en el Antel Arena.

Cabe destacar que el equipo que termine segundo también contará con ese hándicap y Nacional, pese a la quita de puntos por los incidentes en el clásico, es el gran favorito para adueñarse de ese puesto. Además, los equipos que terminen en la tercera y cuarta ubicación, obtendrán la ventaja de cancha en los cuartos de final.

Los playoffs se juegan al mejor de cinco en sus dos primeras etapas (cuartos y semis), siendo local-visitante-local-visitante-local el mejor posicionado en fase regular. Por su parte, las finales se jugarán al mejor de siete.

Tras la sanción por su duelo con Peñarol, tanto el Bolso, como Malvín, y Hebraica Macabi llegan con 47 puntos a la última fecha de la Liguilla, mientras que Defensor Sporting los sigue una unidad por detrás. En caso de igualdad en la puntuación, lo que desempata es el sistema FIBA. Este evalúa los enfrentamientos directos entre los equipos empardados, donde el tricolor es el mejor parado, al tener ventaja contra los equipos que están en la disputa.

Asimismo, se confirmó que el Aguatero recibió la sanción de la quita de dos puntos por su partido ante Nacional donde fue denunciado por insultos y por arrojar proyectiles. De esta manera, el rojiverde posee 45 unidades y terminará sexto pase lo que pase.

Recordar que el cuadro de playoffs se conforma por una parte del que se denominará como "alta", que incluye a los cruces entre Peñarol y Urunday Universitario; y el cuarto ante el quinto; mientras que en la "baja", entrarán los partidos entre el segundo y Biguá; y el tercero frente al sexto.

Las posibles resoluciones

Ganan Malvín, Nacional y Peñarol:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Hebraica Macabi (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Nacional y Hebraica Macabi:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Malvín (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Hebraica Macabi (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Defensor Sporting y Peñarol:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Defensor Sporting (4) vs. Hebraica Macabi (5)

Parte baja: Malvín (2) vs. Biguá (7) y Nacional (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Defensor Sporting (por 22 puntos o menos) y Hebraica Macabi:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Nacional (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Hebraica Macabi (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Malvín, Defensor Sporting (por 23 puntos o más) y Hebraica Macabi:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Defensor Sporting (4) vs. Nacional (5)

Parte baja: Hebraica Macabi (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Aguada y Nacional:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Malvín (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Hebraica Macabi (3) vs. Aguada (6)

*Peñarol vs. Hebraica Macabi no modifica este escenario

Ganan Aguada, Defensor Sporting y Peñarol:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Hebraica Macabi (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Nacional (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)

Ganan Aguada, Defensor Sporting y Peñarol:

Parte alta: Peñarol (1) vs. Urunday Universitario (8) y Nacional (4) vs. Defensor Sporting (5)

Parte baja: Hebraica Macabi (2) vs. Biguá (7) y Malvín (3) vs. Aguada (6)