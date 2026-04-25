Barcelona, con Ronald Araujo en el banco, le ganó al Getafe de los uruguayos y quedó a un paso de LaLiga

Era toda una prueba para Barcelona porque iba a jugar su primer partido sin su gran figura, Lamine Yamal, y sabía que Real Madrid había dejado puntos al igualar 1-1 ante Betis. Y cumplió: venció 2-0 al Getafe de los uruguayos Sebastián Boselli, Mauro Arambarri y Martín Satriano por la fecha 33 de LaLiga.

En el conjunto culé Ronald Araujo comenzó el partido en el banco de los suplentes, pero ingresó en el minuto 60 por el francés Joules Koundé y le dieron el brazalete de capitán al futbolista de la selección de Uruguay.

En el azulón Satriano completó los 90 minutos, mientras que Sebastián Boselli disputó los primeros 45 y Arambarri dejó el campo en el minuto 81.

Cuando parecía que la primera parte se iba sin goles, Pedri le puso un estupendo pase a Fermín López, quien a toda velocidad se fue al área y definió ante la salida del arquero David Soria para decretar el 1-0.

En el complemento Getafe se fue con todo por el empate, se regaló en el fondo y en un contragolpe el británico Marcus Rashford corrió más rápido que todos para establecer el 2-0. Ahí, Barcelona sentenció por completo la historia en el Coliseum.

De esta manera, los dirigidos por el alemán Hansi Flick se afianzaron aún más en la cima de LaLiga con 85 unidades y le sacaron una renta de 11 puntos a su escolta, el Real Madrid de Federico Valverde, cuando solo restan cinco fechas para el final.

Lo que le queda al Barcelona

Barcelona acaricia el bicampeonato de LaLiga de España al sacarle una ventaja de 11 unidades a su clásico rival, Real Madrid. Cabe destacar que aún se deben enfrentar y será en dos fechas.

Si en la próxima jornada ambos equipos ganan mantendrán la diferencia de 11 puntos, por lo que Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga ante Real Madrid ya que le alcanzaría con no perder.

A continuación, los cinco partidos que le faltan al Blaugrana:

Osasuna vs. Barcelona

Sábado 2 de mayo

16:00.

Barcelona vs. Real Madrid

Domingo 10 de mayo

16:00.

Alavés vs. Barcelona

Miércoles 13 de mayo

Barcelona vs. Betis

Domingo 17 de mayo

Valencia vs. Barcelona

Domingo 24 de mayo

Lo que le queda al Real Madrid

Federico Valverde celebra el gol que anotó en el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Foto: EFE.

Al Merengue le faltan cinco partidos para el final de la temporada y uno de ellos será el clásico ante el Barcelona en el Camp Nou. El domingo 3 de mayo visitará al Espanyol y siete días más tarde volverá a Cataluña para medirse con el Culé.

Estos son los partidos:

Espanyol vs. Real Madrid.

Domingo 3 de mayo.

Barcelona vs. Real Madrid.

Domingo 10 de mayo.

Real Madrid vs. Oviedo

14 de mayo.

Sevilla vs. Real Madrid

17 de mayo.

Real Madrid vs. Athletic.

24 de mayo