A 49 días de su debut en el Mundial 2026, Brasil puede perder una figura importante si se debe operar

A tan solo 49 días de su estreno en la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos se encendieron las alarmas en la selección de Brasil porque puede llegar a sufrir una baja importante para esa competencia y es la de Éder Militao.

El pasado martes el zaguero brasileño dejó el campo de juego por una molestia física en el minuto 45 en la victoria 2-1 del Real Madrid sobre Alavés por la fecha 32 de LaLiga de España. Por esa razón es que no estuvo a la orden del entrenador Álvaro Arbeloa en el empate 1-1 frente a Betis de este viernes.

Esa molestia que padeció en el duelo ante Alavés parecía ser en el isquiotibial, aunque según medios españoles todo indicaría que Militao tuvo una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda por los estudios realizados. Algo que sería más complejo de resolver.

Desde España afirman que la recuperación del brasileño le demandaría casi cinco semanas, por lo que llegaría justo al Mundial, y con un alto grado de volver a sufrir una recaída. En cambio, si el defensor de 28 años se somete a una intervención quirúrgica es un hecho que no estaría en la Copa del Mundo con la selección que conduce técnicamente el italiano Carlo Ancelotti, pero el grado de reincidir en la lesión sería menor.

Brasil ya tiene confirmada la baja de Rodrygo para la Copa del Mundo. El delantero sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha por lo que no estará a la orden de Ancelotti para ir en busca del sexto Mundial de la Canarinha.

Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Éder Militão en el Real Madrid. Foto: AFP

Además de Militao, hay otro futbolista que está en duda para el Mundial: Estevao. La joven estrella de 19 años volvió a sufrir un problema muscular el pasado fin de semana en la derrota 1-0 del Chelsea ante Manchester United.

El brasileño se perderá lo que resta de temporada, por lo que llegaría justo de forma al gran torneo. “Si soy sincero, no estoy seguro. Solo sé que no estará disponible para nosotros, así que estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no lo sé", señaló este viernes el técnico interino del Chelsea, Calum McFarlane.

El calendario de Brasil en el Mundial

La selección de Brasil forma parte del Grupo C del Mundial y tendrá su debut el sábado 13 de junio frente a Marruecos en el MetLife Stadium en la ciudad de East Rutherford, a partir de la hora 19:00, y seis días más tarde disputará su segundo partido ante Haití en el Lincoln Financial Field en la ciudad de Filadelfia.

El último partido del combinado que dirige el italiano Carlo Ancelotti será el miércoles 24 de junio contra Escocia en el Hard Rock Stadium, a partir de la hora 19:00.