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El País Ovación Fútbol

Juventud vs. Liverpool en vivo por el Torneo Apertura: el Negro sale a la cancha a la espera de Jorge Fossati

El conjunto pedrense viene de conseguir un punto importante en el Campeón del Siglo frente a Peñarol, por lo que querrá obtener su tercera victoria en el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El País
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25/04/2026, 11:34
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Fernando Mimbacas, de Juventud de Las Piedras, festeja un gol en el Parque Artigas.
Fernando Mimbacas, de Juventud de Las Piedras, festeja un gol en el Parque Artigas.
Foto: Juventud de Las Piedras

Juventud de Las Piedras recibe a Liverpool en el Parque Artigas, desde la hora 12:00, por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El equipo pedrense viene de conseguir un punto importante en el Campeón del Siglo frente a Peñarol, por lo que querrá obtener su tercera victoria en el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El Negro de la Cuchilla viaja a la Piedras a la espera de lo que suceda con el arribo de Jorge Fossati. Todo parece indicar que el Flaco volverá a dirigir en el fútbol uruguayo después de casi cuatro años. A su vez, Liverpool necesita dejar atrás el traspié ante Nacional para ir por tres puntos importantes en su objetivo de estar en la parte de arriba de la Tabla Anual para acceder a una copa internacional.

Juventud vs. Liverpool

Hora: 12:00.

Estadio: Parque Artigas.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Nicolás Tarán y Pablo Álvez.

Cuarto: Jonathan de León.

VAR: Andrés Cunha y Federico Piccardo.

Juventud: Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Franco Risso; Renzo Rabino, Leonel Roldán, Facundo Pérez, Ramiro Peralta, Alejo Cruz; Pablo Lago, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz. DT: Sergio Blanco.

Liverpool: Martín Campaña; Facundo Perdomo, Santiago Laquidain, Enzo Castillo, Diego Romero; Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera; Kevin Amaro, Diego Zabala, Federico Martínez; Ruben Bentancourt. DT: Gustavo Ferrín.

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