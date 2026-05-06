Ronald Araujo en la previa del Mundial habló de su depresión: "Parar, reconocerlo y trabajarlo fue muy valiente"

Ronald Araujo se expresó sobre su episodio vinculado a la salud mental. En una entrevista con DirecTV en la previa del clásico entre el Real Madrid y Barcelona, el defensor de la selección uruguaya habló de la dura etapa de depresión que atravesó, de cómo logró superarla y de la enorme ilusión que siente de cara al próximo Mundial.

“El no poder jugar el Mundial pasado me dejó esa espina, esa tristeza. La pasé muy mal”, confesó el zaguero, que recordó el dolor que significó quedarse sin minutos en Qatar 2022 tras llegar condicionado físicamente por una lesión.

Ahora, con otra realidad personal y futbolística, Araujo mira el futuro con entusiasmo: “Este lo afronto con muchas ganas de poder disfrutarlo, muchas ganas de que llegue el Mundial. Tenemos una gran selección, en los amistosos dimos una buena imagen de lo que podemos hacer y todavía podemos seguir mejorando con la calidad de jugadores que tenemos”.

El defensa, además, se mostró optimista sobre el rendimiento de Uruguay en la Copa del Mundo: “Estoy seguro de que lo vamos a hacer bien, por eso lo vivo con mucha ilusión”.

Pero más allá del fútbol, el capitán blaugrana profundizó sobre el proceso personal que atravesó luego de admitir públicamente que sufrió ansiedad y depresión, algo que ya había revelado meses atrás.

“Estoy muy bien. He aprendido muchísimo en este tiempo, eso me ayudó a crecer, a estar más maduro, a ver las cosas de una manera diferente y a relativizar un poco las cosas”, expresó.

Araujo aseguró que ese crecimiento interno hoy también se refleja dentro de la cancha: “Eso me hace estar tranquilo y evidentemente cuando te sentís bien, adentro de la cancha podés ser vos y dar todo lo que sabés hacer. Estoy confiado en eso”.

Además, dejó una reflexión profunda sobre el paso que decidió dar al pedir ayuda profesional: “Aprendí muchísimo de todo lo que me pasó. Fue muy valiente poder decir: ‘Algo me está pasando’. El parar, reconocerlo y trabajarlo. Hoy me siento mejor persona y eso adentro de la cancha se nota. Estoy con ganas”.

Ronald Araujo y Federico Valverde durante el amistoso entre Uruguay e Inglaterra en Wembley. Foto: AUF

El uruguayo ya había contado anteriormente que convivió durante más de un año con ansiedad que luego derivó en depresión, hasta tomar la decisión de frenar y enfocarse en su salud mental.

Las lesiones han perjudicado a Ronald Araujo que no ha logrado tener constancia en el Barcelona y tampoco en la selección uruguaya. Si llega al Mundial con más rodaje del que tiene actualmente, el riverense puede convertirse en una pieza clave en la planificación de Marcelo Bielsa.