Escándalo en Panamá: abren investigación por arreglo de partidos, "pasan cosas muy raras" dijo Dely Valdés

La Liga Panameña abrió una investigación formal luego de "un partido rarísimo" con un polémico autogol del arquero José Calderón. La Federación local activó sus protocolos de integridad.

06/05/2026, 10:14
Insólito gol en el fútbol de Panamá
Captura de transmisión oficial

El fútbol panameño quedó sacudido por un escándalo que ya está bajo investigación formal. Todo ocurrió el sábado 2 de mayo, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, durante el partido entre Alianza y Sporting San Miguelito por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol. El encuentro terminó 3 a 2 a favor de Alianza, pero el resultado pasó rápidamente a segundo plano por una jugada que encendió todas las alarmas.

En el minuto 90, el arquero José Calderón, de Sporting San Miguelito, marcó un insólito gol en contra que terminó significando la victoria de Alianza. La acción generó sospechas inmediatas dentro y fuera de la cancha, al punto que la LPF anunció la apertura de una investigación de oficio por un hecho que, según señaló, “podría comprometer la integridad de la competencia”.

La polémica creció todavía más por la reacción de Gustavo Herrera, compañero de Calderón, quien abandonó el campo antes del final y luego apuntó públicamente contra el arquero en redes sociales, acusándolo de amañar partidos. Calderón, mundialista con Panamá en Rusia 2018, negó cualquier irregularidad y sostuvo que se trató de un error deportivo involuntario.

Publicación de Gustavo Herrera, futbolista panameño acusando a su compañero de amaño de partidos
Captura de Instagram

Julio Dely Valdés, entrenador de Sporting San Miguelito, también alimentó la controversia al calificar el partido como “rarísimo” y asegurar que vio “cosas muy raras” desde el comienzo del encuentro. Incluso afirmó que sintió vergüenza al dirigir a un equipo que, por momentos, le dio la sensación de no querer ganar.

Ante la repercusión del caso, la Federación Panameña de Fútbol emitió un comunicado en el que reafirmó su política de “cero tolerancia” frente al amaño de partidos. La Federación Panameña de Fútbol recordó que cuenta con una Oficina de Integridad, una Comisión Disciplinaria y protocolos aprobados por FIFA para actuar ante posibles casos de manipulación de resultados y apuestas ilegales.

La Federación también mencionó como antecedente la “Operación Garra”, realizada junto al Ministerio Público, que terminó con personas juzgadas y condenadas por amaño de partidos. Ahora, la Liga Panameña de Fútbol deberá citar a las partes involucradas y elevar los antecedentes a la Comisión de Disciplina para determinar si existieron responsabilidades deportivas o penales.

