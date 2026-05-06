Escándalo en Panamá: abren investigación por arreglo de partidos, "pasan cosas muy raras" dijo Dely Valdés
La Liga Panameña abrió una investigación formal luego de "un partido rarísimo" con un polémico autogol del arquero José Calderón. La Federación local activó sus protocolos de integridad.
El fútbol panameño quedó sacudido por un escándalo que ya está bajo investigación formal. Todo ocurrió el sábado 2 de mayo, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, durante el partido entre Alianza y Sporting San Miguelito por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol. El encuentro terminó 3 a 2 a favor de Alianza, pero el resultado pasó rápidamente a segundo plano por una jugada que encendió todas las alarmas.
En el minuto 90, el arquero José Calderón, de Sporting San Miguelito, marcó un insólito gol en contra que terminó significando la victoria de Alianza. La acción generó sospechas inmediatas dentro y fuera de la cancha, al punto que la LPF anunció la apertura de una investigación de oficio por un hecho que, según señaló, “podría comprometer la integridad de la competencia”.
🚨🇵🇦 Final inacreditável no Panamá!— BetInfo (@portalbetinfo) May 4, 2026
Alianza FC x Sporting San Miguelito teve um desfecho bizarro: no ÚLTIMO lance, o goleiro marcou um gol contra 😳
E pior: foi acusado por um companheiro de manipulação. 👀
Qual sua opinião? pic.twitter.com/AQY8iHBxG2
La polémica creció todavía más por la reacción de Gustavo Herrera, compañero de Calderón, quien abandonó el campo antes del final y luego apuntó públicamente contra el arquero en redes sociales, acusándolo de amañar partidos. Calderón, mundialista con Panamá en Rusia 2018, negó cualquier irregularidad y sostuvo que se trató de un error deportivo involuntario.
Julio Dely Valdés, entrenador de Sporting San Miguelito, también alimentó la controversia al calificar el partido como “rarísimo” y asegurar que vio “cosas muy raras” desde el comienzo del encuentro. Incluso afirmó que sintió vergüenza al dirigir a un equipo que, por momentos, le dio la sensación de no querer ganar.
Ante la repercusión del caso, la Federación Panameña de Fútbol emitió un comunicado en el que reafirmó su política de “cero tolerancia” frente al amaño de partidos. La Federación Panameña de Fútbol recordó que cuenta con una Oficina de Integridad, una Comisión Disciplinaria y protocolos aprobados por FIFA para actuar ante posibles casos de manipulación de resultados y apuestas ilegales.
Tensión en Panamá por supuestos amaños en los partidos. 😱— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 4, 2026
¡Mucha atención a las jugadas! pic.twitter.com/6jw1HXeWb7
La Federación también mencionó como antecedente la “Operación Garra”, realizada junto al Ministerio Público, que terminó con personas juzgadas y condenadas por amaño de partidos. Ahora, la Liga Panameña de Fútbol deberá citar a las partes involucradas y elevar los antecedentes a la Comisión de Disciplina para determinar si existieron responsabilidades deportivas o penales.
