Con una sorpresa, Bava apronta el once de Nacional para enfrentar a Deportes Tolima por Copa Libertadores

Enviado a Ibagué, Colombia

El Nacional de Jorge Bava ultima detalles para el encuentro ante Deportes Tolima por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores y el juvenil Juan Ignacio García podría llegar a meterse en la oncena tricolor, de acuerdo a lo que pudo averiguar Ovación desde Ibagué.

En un tramo del entrenamiento desarrollado este martes por la tarde en el Club Campestre de la ciudad colombiana, el entrenador probó al juvenil como volante central junto con Luciano Boggio, un habitual titular.

El mediocampista oriundo de Las Piedras tiene 19 años y aún no ha debutado de manera oficial en la Primera División. Viene de desempeñarse en la Sub 19 y también jugó la Copa Libertadores Sub 20 que se desarrolló en Ecuador, donde incluso aportó un gol en 180 minutos de juego.

En lo que respecta a sus cualidades, es un volante mixto con buen remate de media distancia que se caracteriza por ocupar bien los espacios. Si bien no arrancó la pretemporada 2026 bajo el mando de Jadson Viera, Bava lo vio entrenar en Tercera y decidió subirlo al primer equipo.

El futbolista sufrió hace algunos años una lesión en los ligamentos cruzados e inició un proceso de recuperación junto con el equipo médico de la selección uruguaya. Retornó en óptimas condiciones y fue ganándose su lugar en la consideración.

Si bien el técnico aún no le confirmó el equipo al plantel y planea hacerlo luego del mediodía, García se disputa el puesto con el colombiano Jhon Guzmán, que desde su arribo al inicio del año no ha tenido minutos, pero le vienen dando rodaje en la Tercera División a pedido del técnico, quien quería tenerlo con ritmo de juego.

Los dos son los grandes candidatos para suplantar a Lucas Rodríguez, quien fue expulsado frente a Universitario en Lima. En tanto, el volante Mauricio Vera corre de atrás en la consideración para armar el once.

De esta manera, la probable oncena del Bolso para jugar su último partido como visitante en la fase de grupos es la siguiente: Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Camilo Cándido/Tomás Viera; Juan Ignacio García/Jhon Guzmán, Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos; Maxi Gómez y Maxi Silvera.