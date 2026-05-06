Libertadores: con gol de un ex Peñarol Barcelona venció a Boca y Palmeiras lidera su grupo tras ganar en Lima

Barcelona de Ecuador venció 1-0 al argentino Boca Juniors el martes en Guayaquil, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, y cosechó sus primeros tres puntos en la serie. El Torero se impuso con tanto del argentino ex Peñarol Héctor Villalba, quien a los 73 minutos anidó con un derechazo cruzado al aprovechar un centro de su compañero Jhonny Quiñónez.

🤩🇪🇨 ¡La contra de @BarcelonaSC y la definición de Héctor Villalba! pic.twitter.com/8fmXnoFDju — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 6, 2026

Aunque con tres puntos, Barcelona sigue último, detrás del chileno Universidad Católica, el brasileño Cruzeiro y Boca, los tres con seis unidades. Este miércoles se disputará el choque entre Católica y Cruzeiro en Santiago para completar la jornada.

El partido inició con lluvia, lo que fue un enemigo de los jugadores al provocar que patinaran incluso a la hora de definir. Debido a la cancha mojada, el Xeneize dejó escapar una buena posibilidad de gol a los seis minutos, cuando Santiago Ascacíbar y Lautaro Di Lollo resbalaron sin poder concretar una acción conjunta.

A partir de los 33, el club bonaerense, seis veces campeón del torneo, afrontó el compromiso con 10 futbolistas debido a la expulsión del mediocampista Ascacíbar por agredir cuando estaba en el piso Milton Céliz, el máximo goleador torero en el certamen con dos unidades. A los 45+6 las filas se equipararon y Céliz fue expulsado.

Alineaciones:

Barcelona: José Contreras - Bryan Carabalí (Jean Montaño, 83), Javier Báez, Álex Rangel, Gustavo Vallecilla - Matías Lugo, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez ( Willian Vargas, 84), Byron Castillo (Héctor Villalba, 60) - Jefferson Wila (Miguel Parrales, 71) y Darío Benedetto (Jefferson Intriago, 46).

DT: César Farías.

Boca Juniors: Leandro Brey (Javier García, 23) - Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco - Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado (Ángel Romero, 89), Tomás Aranda (Exequiel Zeballos, 60) - Miguel Merentiel (Alan Velasco, 60) y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Palmeiras 2-0 Sporting Cristal

El poderoso Palmeiras de Brasil retomó el liderato del Grupo F de la Copa Libertadores al vencer 2-0 este martes en Lima al peruano Sporting Cristal, en un intenso partido de la cuarta fecha que lo deja bien encaminado hacia los octavos de final.

El tricampeón del torneo ofreció un fútbol completamente superior al del cervecero, lo que le permitió mantenerse invicto y alcanzar los ocho puntos para liderar la serie.

Cristal se ubica en el segundo lugar con 6, seguido por Cerro Porteño con 4, mientras que Junior de Barranquilla cierra con una unidad. Ambos se enfrentarán el jueves en el cierre de la fecha.

El argentino José Manuel "Flaco" López abrió el marcador a los 31 minutos, mientras que el paraguayo Ramón Sosa amplió la ventaja a los 50, del encuentro jugado en el Estadio Alejandro Villanueva del distrito limeño de la Victoria.

En la ida, en un partido exigente en Sao Paulo, los celestes cayeron 2-1.

En la quinta fecha de la Libertadores, Palmeiras podría cerrar su clasificación a los octavos cuando reciba al Ciclón guaraní en el Allianz Parque de Sao Paulo el miércoles 20 de este mes.

Cristal, aún con posibilidades de clasificar, visitará a Junior ese mismo día.

Alineaciones:

Sporting Cristal: Diego Enriquez - Leandro Sosa (Ian Wisdom 81), Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva - Santiago Gonzalez (Juan González 66), Gerald Tavara (Cabellos Catriel 81), Yoshimar Yotún (cap) - Maxloren Castro, Irven Avila (Felipe Vizeu 58), Luis Iberico (Gabriel 58). DT: Zé Ricardo.

Palmeiras: Carlos Miguel - Agustin Giay, Gustavo Gomez (cap), Murilo Cerqueira, Arthur Gabriel Santana Marcolino (Lucas Evangelista 73) - Allan Elias, Andreas Pereira (Emiliano Martinez 81), Ramón Sosa Acosta (Jefte 73), Marlon Freitas, Jhon Arias (Felipe Anderson 73) - Jose Manuel Lopez (Paulinho 89). DT: Abel Ferreria