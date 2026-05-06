Neymar y Robinho Júnior rompieron el silencio tras su pelea en un entrenamiento y se disculparon públicamente

Robinho Júnior, hijo del histórico jugador de la selección brasileña y futbolista de 18 años de Santos, rompió el silencio sobre el altercado que tuvo con Neymar que terminó en una denuncia. El juvenil aseguró que el exjugador de Barcelona le pidió disculpas por haberle pegado durante un entrenamiento, confirmó que retiró la acción judicial y dijo que el problema “ya está resuelto”.

El escándalo se desató días atrás, cuando medios brasileños señalaron que ambos futbolistas tuvieron un cortocircuito durante un entrenamiento matutino. Según indicó Ge Globo, Robinho Júnior irritó a Neymar con una gambeta, quien afirmó haber sentido la jugada como una falta de respeto. Luego, si bien el joven pidió disculpas, el exfutbolista de la selección brasileña le dio una patada con la que el chico se cayó.

A partir de ese momento, en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé se generó un clima tenso que no culminó en ese cruce. La discusión aumentó su tono, llegando a empujones y forcejeos. Según afirma el medio, una fuente del club afirmó haber visto a Neymar propinarle un cachetazo al joven. De hecho, más tarde, Robinho Júnior radicó una denuncia contra el astro por las agresiones.

Lo cierto es que, este martes, durante el empate entre Santos y Recoleta, el conflicto pareció haberse diluido. A los 40 minutos, Neymar anotó el primer gol del encuentro y, tras celebrarlo con sus compañeros, le dio un abrazo a Robinho Júnior, quien fue suplente. Después de un cálido gesto, el 10 del Peixe le dio una cachetada amistosa, a modo de reconciliación.

Después del partido, Neymar habló con la prensa y explicó que el conflicto quedó saldado. “Estas cosas pasan en el fútbol. Para empezar, esto se suponía que se resolvería entre nosotros. Fue un malentendido que tuvimos en el entrenamiento, fue una reacción mía y terminé pasándome un poco de la raya. Pero justo después de que sucediera, nos disculpamos, hablamos en el vestuario y nos entendimos. Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño muy especial desde el principio”, sostuvo en diálogo con ESPN Brasil.

“Esto pasa en el fútbol, ​​uno se pelea con su hermano, con su amigo, yo he discutido con varios de mis amigos en el fútbol, ​​me he peleado con todo el mundo, y así sucesivamente. Estas cosas deberían haberse resuelto acá, no se suponía que fueran así, luego llegó a oídos de gente que no vive el día a día del fútbol. Al final termina avivando las cosas de una forma muy negativa", continuó.

Por su parte, el hijo de la leyenda brasileña también se pronunció sobre el escándalo y expresó: “Me molestó porque es mi ídolo de la infancia y alguien a quien quiero mucho. El primer regalo que me dio fue una camiseta cuando tenía 8 años, lloré mucho y todavía la tengo”.

Luego aclaró que el caso tomó demasiada repercusión y marcó: “Él se equivocó, ya pidió disculpas y fue hombre para asumirlo. Yo también lo fui para hablar con él, y está todo bien. La notificación extrajudicial fue en un momento de enojo mío y mis representantes. Fue más un sentimiento que un pensamiento. Podría haberlo pensado dos veces, pero tampoco era para que saliera en los medios, ni para que generara toda esta repercusión innecesaria, que fue mala para ambos. Yo no quería eso”.

Neymar en el partido entre Santos y Remo por el Brasileirao. Foto: Santos FC.

“Pero ya está todo resuelto, ya hablé con él y con mis padres. Mi staff va a retirar la denuncia. Acepto las disculpas, todos se equivocan. Él es humano como todos nosotros, yo también podría haberme equivocado, como ya lo hice muchas veces. Fue eso, una cachetada, pero en el momento ya pidió disculpas. Me pidió perdón varias veces y yo ya le dije que están aceptadas”, continuó.

Ante las noticias del altercado, muchos recordaron la frase que posteó Neymar al volver al club en el que surgió y ser compañero de plantel con el hijo del mítico brasileño, con el que también compartió grupo en el Peixe en sus inicios: “Robinho cuidó de mí, ahora yo voy a cuidar de su hijo”.

La Nación/GDA