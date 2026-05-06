El representante uruguayo que compró el 50% de un club formador de Brasil: "Puedo traer jugadores de Uruguay"

Hace cinco años, Mauricio Machado —nacido en Rivera— abrió su propia empresa de representación. MMR Sports Group nació de la experiencia que adquirió desde joven trabajando para el Gremio de Porto Alegre como scouting y luego en la empresa argentina Dodici. Pero en este 2026, el empresario uruguayo dio un salto más en lo personal y en lo profesional.

Con sede en San Pablo, las obligaciones de la empresa implicaban que Machado debiera viajar demasiado desde Montevideo hasta suelo norteño y por eso desde hace un tiempo se asentó en el país vecino, lo que le abrió otra puerta: la propuesta de pasar a formar parte de un club como socio.

"Se dio la oportunidad por un amigo de San Pablo que justo es amigo del dueño del club. Armamos las reuniones y como tengo un buen mercado tanto en Sudamérica como para afuera de Europa y Asia, quedó muy entusiasmado de tener como socia a una empresa que sea vendedora", le contó Machado a Ovación.

Mauricio Machado, representante de futbolistas. Foto: Estefanía Leal.

La premisa que ambas partes encontraron para llegar a un punto de acuerdo fue que "de nada sirve tener un montón de jugadores si no tenés una empresa que los pueda sacar al mercado y venderlos" y por eso el acuerdo terminó siendo rentable para todos.

Se trata del Esporte Clube Embu Guaçu, una SAD ubicada en San Pablo que tiene un complejo que cuenta con dos canchas, piscina y hasta un hotel para los futbolistas. Al tratarse de un club formador, solo tiene categorías juveniles, pero estas han hecho un buen recorrido al punto que el año próximo disputará la reconocida Copinha, certamen a nivel Sub 20 que congrega equipos de todo el país.

Futbolistas del club Embu Guaçu de San Pablo, en Brasil. Foto: @embu_guacuec.

Machado hoy cuenta con la representación de una cifra cercana a los 40 jugadores entre los que se encuentran futbolistas uruguayos como Luciano Rodríguez, Emiliano Martínez, Emiliano Rodríguez, Rodrigo Saravia o Nicolás Ferreira, pero este nuevo equipo le podría abrir el mercado a otros juveniles de nuestro país: "Puedo traer jugadores de Uruguay para que puedan jugar en el club", afirmó.

Más allá de que hace dos meses que Machado se hizo con el 50% del club, la institución forjó una buena base que le permite, por ejemplo, haber colocado 15 futbolistas que hoy están repartidos en distintos equipos de la Primera División del fútbol de Brasil.

"No me esperaba encontrarme con la chance de comprar un club", afirmó Machado, pero encontró en él una oportunidad de seguir potenciando jugadores y a su vez que esté la chance de que futbolistas de nuestro país tengan una experiencia fuera de fronteras.