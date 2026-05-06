Rexona te lleva a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a la Celeste: cómo participar

El sueño de muchos hinchas suele repetirse con la misma escena: estar ahí cuando Uruguay pisa la cancha en cualquier partido del torneo internacional más importante del mundo, el Mundial de Fútbol. Vivir el clima de la previa, recorrer los pasillos del estadio y la espera del pitazo inicial son momentos que emocionan a los amantes del fútbol. Por eso, Rexona busca acercar esa experiencia a los fanáticos celestes a través de un sorteo.

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la que la selección uruguaya volverá a ser protagonista, la marca lanzó una promoción que sortea un viaje completo para vivir de cerca la competencia.

Un sorteo para vivir una experiencia VIP

Rexona edición especial

El sorteo contará con tres ganadores y cada uno podrá ir a alentar a Uruguay en uno de sus partidos de fase de grupos junto con un acompañante.

La experiencia VIP incluye los pasajes aéreos, el alojamiento durante la estadía, entradas preferenciales para los partidos y acceso a una experiencia exclusiva llamada ‘Caminá a la cancha’, donde podrán ingresar al campo de juego y tomarse una foto con la pelota oficial y la mascota.

Cómo participar

“El sueño de todo uruguayo: estar ahí cuando Uruguay salga a la cancha”, según la marca, y por eso Rexona lanzó este sorteo al que se accede muy fácilmente. Para participar, los usuarios deben:

Comprar cualquier producto de Rexona

Registrar el código de lote en www.rexona.com/uy

Ser mayor de 18 años y cumplir con todos los requisitos detallados en las bases y condiciones disponibles en la web de Rexona

Además, quienes participen con productos de la edición limitada cuentan con doble chance en el sorteo. La promoción estará vigente hasta el 10 de mayo inclusive.