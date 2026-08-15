Lluvias de hasta 250 milímetros: Inumet, Metsul y meteorólogos advierten por la llegada de fuertes tormentas

Inicia este domingo un período de inestabilidad que provocará fuertes lluvias y tormentas, según anuncian el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), meteorólogos independientes y Metsul, la agencia del sur de Brasil.

Inumet emitió un aviso especial a la población por "tormentas muy fuertes y precipitaciones copiosas" que tendrán lugar entre la madrugada del domingo y la tarde del miércoles por un "frente cálido".

El comunicado avisa que "las zonas más afectadas serán el norte, centro y este" del territorio nacional, lo que deja afuera a Montevideo y el área metropolitana. La capital y sus alrededores, de todas formas, espera precipitaciones de menor relevancia, según el pronóstico del tiempo oficial.

Además, el aviso especial indica que "las precipitaciones diarias más significativas se esperan en el entorno de 70-100 mm, y se estima que los valores acumulados durante todo el evento puedan superar puntualmente los 250 mm". "En zonas de tormenta se pueden registrar rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", aclaró Inumet.

Metsul advierte por "lluvia excesiva" en Uruguay

En la mañana de este sábado Metsul reforzó su alerta por "un episodio de lluvia excesiva a extrema con alto riesgo de inundaciones entre Uruguay y parte de Rio Grande do Sul a lo largo de los próximos días".

El volumen de precipitación manejado en la publicación de la agencia brasileña indica entre 200 y 300 milímetros en las zonas más afectadas. "Lo peor de la lluvia se va a concentrar en departamentos del centro, norte y este de Uruguay", añadió Metsul, que también detalló localidades del fronterizo estado brasileño.

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

El pronóstico del tiempo de Mario Bidegain

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico en base al modelo Cosmo7, del instituto brasileño Inmet, que indica áreas con más de 150 milímetros acumulados, "incluso más de 200 mm en puntos del sureste y centro de Uruguay entre lunes y martes".