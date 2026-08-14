El pronóstico para el sábado 15 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 15 de agosto de 2026 el tiempo en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad, episodios de precipitaciones escasas en varias zonas y viento del este y noreste; el rango térmico nacional irá de 10°C a 22°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa a cubierta, con neblinas y probables precipitaciones escasas; hacia la tarde/noche persistirá la nubosidad, con nieblas y neblinas, además de lluvias débiles. El viento soplará del este al noreste a 10-30 km/h durante la mañana y del noreste y este a 10-30 km/h por la tarde/noche, con períodos variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 22°C.

Para el noreste, se prevé una mañana de cielo nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas. Los vientos serán del este y noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, mientras que en la tarde/noche continuará la nubosidad con precipitaciones escasas y viento del noreste y este a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 21°C.

Día nublado en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País

En el suroeste, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y precipitaciones escasas. Durante la tarde/noche seguirá el cielo mayormente nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, además de precipitaciones débiles; el viento será del este y noreste a 10-30 km/h en la primera parte del día y del sector este a 10-30 km/h hacia la tarde/noche. Las temperaturas irán de 10°C a 19°C.

En el centro-sur, el sábado comenzará con cielo nuboso y cubierto, acompañado por precipitaciones escasas y viento del este y noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche continuará la nubosidad, con nieblas y neblinas, precipitaciones escasas y viento del este al noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 10°C a 19°C.

En el este, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, con condiciones ventosas en zonas costeras y precipitaciones. El viento soplará del este y noreste a 10-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h en la costa; hacia la tarde/noche el cielo estará cubierto, seguirá ventoso en áreas costeras y habrá precipitaciones escasas, con viento del noreste a 10-40 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 18°C.

Lluvia que se avecina en la Rambla de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Punta del Este y Área Metropolitana

Para Punta del Este, la mañana será nubosa y cubierta, con ambiente ventoso y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos serán del este y noreste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h; en la tarde/noche continuará el cielo nuboso a cubierto, también ventoso, con precipitaciones escasas y viento del este al noreste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones escasas y viento del este y noreste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche se mantendrá la nubosidad, con precipitaciones escasas y viento del este al noreste a 10-30 km/h, nuevamente con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 17°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.