Racing vs. Nacional en vivo por el Torneo Clausura: el tricolor de Jorge Bava va por una victoria urgente

El Nacional de Jorge Bava tiene la mira puesta en salir de la crisis futbolística y su objetivo inmediato es imponerse ante Racing hoy a partir de las 16:30 horas en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa en el Estadio Centenario y podrá verse en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

La caída 2-1 contra Boston River en el debut incrementó la inestabilidad puertas adentro, e incluso la comisión directiva analizó la continuidad del entrenador, que el lunes pasado fue ratificado en el cargo.

Hoy, con seis cambios en relación al equipo que inició ante el Sastre, pretende mostrar otra imagen en cancha. Luis Mejía le gana la pulseada a Alexis Martín Arias y estará desde el arranque en el arco.

Su última vez como titular fue el 2 de agosto en el marco de la última fecha del Torneo Intermedio, aunque aquella vez lo hizo por la suspensión del golero argentino, quien había sido expulsado en la caída 2-1 frente a Wanderers en el Gran Parque Central. En lo que va de la temporada registra 1730 minutos disputados en 20 partidos.

También habrá cambio de sistema con la inclusión de Paolo Calione para conformar una línea de tres defensores junto con Agustín Rogel y Francisco Calvo. Como lateral/volante por derecha estará Nicolás Rodríguez, al tiempo que por izquierda jugará Benjamín Núñez, el joven proveniente de Oriental de La Paz, quien hará su estreno como titular.

Bruno Zuculini, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos completan el mediocampo y en ofensiva se dará el regreso de Maxi Gómez, el goleador del equipo con 17 tantos en el año. Su acompañante será Tiziano Correa.