Rampla Juniors recibió el dinero, pagó sus deudas y jugará con normalidad en la Primera División Amateur
El rojiverde logró destrabar su situación económica tras la llegada de los fondos esperados, realizó las transferencias correspondientes y debutará este jueves ante Mar de Fondo en el Estadio Olímpico.
Después de horas de incertidumbre y negociaciones contrarreloj, Rampla Juniors finalmente recibió el dinero que aguardaba para saldar sus deudas y podrá comenzar con normalidad su participación en la Primera División Amateur, la divisional C del fútbol uruguayo.
Según pudo confirmar Ovación, sobre el mediodía de este miércoles, ingresaron los fondos esperados y el club realizó las transferencias correspondientes para quedar al día con los pagos exigidos por la AUF, destrabando así una situación que mantenía en vilo a la institución rojiverde.
De esta manera, el conjunto Picapiedra podrá disputar su encuentro frente a Mar de Fondo este jueves a las 15:00 horas en el Estadio Olímpico, luego de que el partido fuera postergado 24 horas precisamente para darle margen al club a regularizar su situación financiera.
Rampla arrastraba una compleja deuda vinculada a reclamos por adeudos, que inicialmente ascendía a unos US$ 650.000. Tras cancelar una parte, todavía debía afrontar un pago cercano a los US$ 450.000 para obtener la habilitación y competir en la temporada 2026 de la Primera División Amateur.
La expectativa estaba puesta en la llegada del dinero comprometido por el empresario Foster Gillett, quien había mantenido contactos con dirigentes de la AUF y se había comprometido a cumplir con el pago pese a las demoras surgidas en los últimos días.
Finalmente, el dinero llegó, las obligaciones fueron cubiertas y Rampla Juniors comenzará el campeonato con normalidad, dejando atrás días de enorme incertidumbre en el Cerro.
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