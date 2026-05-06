FIFA amplió la sanción a Gianluca Prestianni tras el incidente con Vinicius y podría perderse el Mundial

La FIFA decidió extender a nivel mundial la sanción impuesta por la UEFA al argentino Gianluca Prestianni luego del incidente protagonizado con Vinícius Júnior durante un partido entre Benfica y Real Madrid por la Liga de Campeones.

La Comisión Disciplinaria de FIFA confirmó que amplió internacionalmente la suspensión de seis partidos, tres de ellos en suspenso durante dos años, luego de un pedido realizado por UEFA. La sanción se originó tras el encuentro disputado el pasado 17 de febrero, cuando Vinicius denunció ante el árbitro François Letexier que Prestianni le había dicho “mono” mientras se tapaba la boca con la camiseta.

Aunque el futbolista argentino negó haber realizado un insulto racista, posteriormente reconoció en una entrevista que había utilizado un insulto homofóbico. “Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir ‘cagón’ o ‘maricón’”, declaró semanas después del episodio.

La decisión de FIFA puede tener impacto directo en el próximo Mundial 2026. Prestianni, que ya debutó con la selección argentina en un amistoso ante Angola, podría perderse los dos primeros partidos de la Albiceleste si es incluido en la lista definitiva de Lionel Scaloni.

Además, el caso generó consecuencias reglamentarias importantes. La IFAB resolvió que desde el Mundial 2026 los futbolistas que se tapen la boca para ocultar insultos o conductas discriminatorias podrán ser expulsados con tarjeta roja directa.

Con información de EFE