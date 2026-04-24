UEFA suspende a Prestianni seis partidos por comportamiento "discriminatorio" y cumplirá tres de forma efectiva

La UEFA suspendió a Gianluca Prestianni seis partidos por comportamiento "discriminatorio", de acuerdo a lo notificado por el Comité de Control, Ética y Disciplina (CEDB) del organismo este viernes por la mañana. La sanción se dio a raíz de lo acontecido el 17 de marzo cuando Benfica y Real Madrid se disputaban un lugar en los octavos de final de la Champions League.

En determinado momento Vinicius Junior, futbolista del equipo español, denunció al argentino por presuntos insultos racistas, lo que derivó en una investigación abierta por parte de la máxima entidad del fútbol europeo.

Gianluca Prestianni tapándose la boca enfrente de Vinicius Junior durante el Benfica vs. Real Madrid. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP fotos.

De los seis partidos de sanción, deberá cumplir tres de forma efectiva y los otros se someterán a un período de prueba en el que el jugador no puede reincidir, de acuerdo a lo informado por el diario español Marca.

Asimismo, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA le solicitó a FIFA que extienda esta suspensión a nivel mundial.

En este sentido, el jugador de 20 años ya cumplió un encuentro de los mencionados en el partido de vuelta de los playoffs de Champions, que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu.