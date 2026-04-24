Dónde ver hoy Real Betis vs. Real Madrid en vivo por la fecha 33 de LaLiga de España este viernes 24 de abril

Real Betis recibirá al Real Madrid este viernes 24 de abril de 2026, en el Estadio de la Cartuja, por la fecha 33 de LaLiga de España, encuentro que se comenzará a jugar a partir de las 16:00 horas de Uruguay.

Es de las últimas oportunidades que tiene Real Madrid de no perder el tren de luchar por el título de LaLiga: con 32 partidos disputados, está segundo con 73 puntos, mientras que el líder FC Barcelona tiene 82 (nueve más), por lo que será crucial para los dirigidos por Álvaro Arbeloa conseguir la victoria y esperar un tropiezo del Barça en su visita de este sábado al Getafe.

Qué canal transmite Real Betis vs. Real Madrid en vivo hoy 24 de abril

Este choque a disputarse el sábado se podrá ver desde Uruguay a través de DSports y también DGO.

Para ver Real Betis vs. Real Madrid desde Estados Unidos, el partido estará disponible en ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App.

Para ver al Real Madrid desde México, el partido irá por Sky Sports Mexico, izzi y Sky+.

Real Madrid sufre dos bajas justo antes de enfrentar al Betis

Aurelién Tchouaméni, por una sobrecarga en un gemelo, y Dani Ceballos, por motivos desconocidos y aparentemente técnicos, no están en la lista de convocados de Arbeloa para el partido de este viernes.

La ausencia de Ceballos para el choque de La Cartuja es la más llamativa y, de momento, se desconocen las causas por las que no está incluido entre los elegidos para enfrentarse al equipo del chileno Manuel Pellegrini.

Tchouaméni se une a la lista de lesionados que forman:



Rodrygo Goes

Thibaut Courtois

Éder Militao

Arda Güler

Por su parte, Raúl Asencio regresa a una convocatoria después de superar una enterocolitis bacteriana que lo tuvo 10 días alejado de las canchas.

Jugadores del Real Madrid festejando un gol de Arda Güler. Foto: AFP.

La lista completa de convocados por el Real Madrid para enfrentar al Betis la forman:

Arqueros: Andriy Lunin , Sergio Mestre y Javi Navarro

, Sergio Mestre y Javi Navarro Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen y Diego Aguado

Mediocampistas: Jude Bellingham , Eduardo Camavinga, Federico Valverde , Thiago Pitarch, Jorge Cestero y Manuel Ángel

, Eduardo Camavinga, , Thiago Pitarch, Jorge Cestero y Manuel Ángel Delanteros: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García y Franco Mastantuono

Manuel Pellegrini, cuidadoso ante el Real Madrid

Por su parte, Pellegrini avisó este jueves que su rival de turno "no pasa por un buen momento, pero sigue siendo el Real Madrid", que "tiene jugadores que desequilibran y sus individualidades son su mayor peligro".

"Hay que hacer un partido con una mayor seguridad defensiva, que ha sido nuestro lastre los últimos partidos. Ocasiones de gol hay que tener y hay que tener la tranquilidad para concretarlas", dijo en rueda de prensa Pellegrini, quien apuntó que "quedan cuatro partidos en casa y toca asegurar lo logrado hasta el momento".

Manuel Pellegrini, director técnico del Real Betis. LLUIS GENE

Quintos en la clasificación con 49 puntos tras vencer al Girona por 2-3, el chileno consideró que "volver a Europa sería un gran logro" porque "seis años seguidos únicamente lo hace el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid"; y "el Betis no lo ha hecho nunca: sería un gran logro al margen de los traspiés de la temporada", subrayó.

Con información de EFE