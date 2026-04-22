“Muy corto, pero muy claro”: el categórico elogio de Toni Kroos a Federico Valverde tras recibir su Laureus

Luego de una serie de cuartos de final de UEFA Champions League entre Real Madrid y Bayern Munich que seguro dividió su corazón y terminó clasificando a los bávaros, Toni Kroos, ya retirado del fútbol profesional hace dos temporadas, recibió un premio Laureus a su trayectoria en el fútbol, contó uno de sus secretos, habló sobre su decisión de ponerle fin a su carrera y elogió de manera irrebatible a Federico Valverde.

El alemán, actualmente de 36 años, salió campeón del mundo con su selección en el Mundial de Brasil 2024 y lo ganó todo a nivel clubes. Cuatro veces campeón de LaLiga de España con Real Madrid, tres veces ganador de la Bundesliga con el Bayern Munich y seis veces campeón de la UEFA Champions League, cinco de ellas con el equipo Merengue. Atendiendo a las preguntas de la prensa en la gala del Laureus, se extendió acerca de uno de sus secretos: jugar siempre con los mismos botines: los 11pro de Adidas.

“Agradezco a Adidas que haya creado este modelo para mí. Hoy en día, las botas cambian muy rápido, tanto el color como los materiales, pero yo nunca quise cambiar nada. Gané muchos trofeos con estas botas y seguí jugando con ellas porque me sentía cómodo con ese material, que es casi imposible de encontrar hoy en día. Para mí, este fue uno de los aspectos clave de mi carrera: un calzado es extremadamente importante para un futbolista”, reconoció Kroos y agradeció por haber recibido el Laureus a su trayectoria.

Toni Kroos de Alemania lleva la pelota jante Christian Eriksen de Dinamarca. Foto: EFE

“Gano menos premios que antes y de vez en cuando no está mal ganar uno. Es un reconocimiento a algo que pasó dentro, pero también fuera. Es un reconocimiento a la fundación que llevo en Alemania, no sólo por ser un buen jugador ganando muchos títulos, y por eso es especial”, manifestó uno de los mejores volantes de los últimos tiempos.

Desde su retiro, sigue viviendo en Madrid a donde llegó desde Munich hace más de doce años. En parte de su discurso, dejó un mensaje inspirador que estuvo a la altura del premio y de su trayectoria. "Es muy importante preservar los valores y aquí hay muchas personas con muchos seguidores, grandes comunidades y si estamos juntos por buenos valores, cosas buenas, paz, respeto, podemos lograr grandes cosas. Hay cosas que no podemos controlar, pero sí lo que hacemos nosotros mismos. Si unimos generaciones y les educamos buenos valores, podemos dar un paso adelante", manifestó Kroos.

El mejor: Toni Kroos elogió a Federico Valverde

En un momento de la ronda de preguntas, educadamente, Toni Kroos expresó que no iba a contestar más acerca del Real Madrid, pero hubo una pregunta que contestó con mucho gusto. Le preguntaron por Federico Valverde, si se lo imaginaba ganando premios así y sobre su momento en el equipo Merengue. El alemán fue tajante: “Por supuesto, para mí es el mejor. Muy corto, pero muy claro”, dijo entre risas acerca de su respuesta.