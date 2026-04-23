Lesión de Lamine Yamal: diagnóstico definitivo y plazos de recuperación para el jugador del Barcelona y España

Lamine Yamal, atacante de 18 años del Barcelona y de la selección de España, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le puso punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial 2026, según el comunicado publicado este jueves por el club catalán.

El Barça informó que Lamine Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante el Celta de Vigo, justo después de anotar el penal que le dio la victoria a su equipo por 1 a 0, seguirá un tratamiento conservador a raíz de esta complicación muscular.

Este tipo de lesiones, en función de la gravedad de las mismas, pueden suponer una baja entre cuatro y ocho semanas por lo que el futbolista se perderá los seis partidos que restan para el final de LaLiga de España, pero estará a disposición para jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la selección de España que se estrenará en la gran cita el 15 de junio frente a Cabo Verde.

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros frente al Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio de la presente temporada ya que anteriormente tuvo problemas por una pubalgia. En ese entonces se perdió cinco partidos debido a esa dolencia y además, estuvo ausente en otro por sanción.

En esos partidos, el Barça sumó cinco victorias —frente al Newcastle United 2 a 1, ante el Valencia 6 a 0, contra Getafe 3 a 0, ante Oviedo 3 a 1 y frente a Slavia Praga por 4 a 2— y una única derrota que fue contra el Sevilla 4-1.

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La lesión de Lamine Yamal tras patear un penal para el triunfo del Barcelona

Tras el gol del Barcelona se vivió una situación que preocupó a los hinchas del culé y a los fanáticos de la selección de España como la salida de Lamine Yamal. El número 10 ejecutó el penal para marcar el 1-0 ante Celta de Vigo, cayó al suelo para ser atendido y pedir el cambio.

El futbolista de 18 años, que logró ganar la Eurocopa 2024 con la selección de España, se metió en el área del equipo gallego y recibió una infracción por parte del zaguero Yoel Lago. Eso, tal vez, pudo derivar en la lesión que lo sacó del Camp Nou y encendió las alarmas del combinado que dirige técnicamente Luis de la Fuente.

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Tras ejecutarlo y abrir el marcador en el escenario catalán, Yamal cayó al suelo. Rápidamente fue atendido por la sanidad del club blaugrana e hicieron el gesto de que debía ser sustituido.

Una vez que dejó el campo de juego habló unos instantes con su director técnico, el alemán Hansi Flick, y partió rumbo al vestuario. Durante la transmisión se vio cómo Yamal subió por sus propios medios las escaleras para irse al vestuario del elenco locatario en el duelo ante Celta de Vigo por la fecha 32 de LaLiga de España.

Este jueves, luego de ser sometido a estudios médicos, el Barcelona informó sobre el estado sanitario de Lamine Yamal y en sus redes sociales publicó: “Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal padece una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda (músculo bíceps femoral)”.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

“El jugador seguirá un plan de tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada, y se espera que esté disponible para el Mundial”, agrega.

Cabe recordar que la selección de Uruguay será rival de España en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026 en el partido que se jugará el 26 de junio a la hora 21:00 de nuestro país en el Estadio Akron de Jalisco, en México.

Con información de EFE.