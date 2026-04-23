El lado B de los cambios de técnico en Nacional: el dinero que pagó y cuál es la directiva que más plata perdió

El cambio de entrenador es una constante en Nacional, pero no solo en la actual gestión liderada por Ricardo Vairo y Flavio Perchman (desde diciembre del 2024 hasta la actualidad), sino en las últimas tres comisiones directivas, que lideraron José Fuentes-Alejandro Balbi (diciembre del 2021 hasta diciembre del 2024) y José Decurnex con el propio Balbi (diciembre del 2018 hasta diciembre del 2021).

¿Qué erogación de dinero ha realizado Nacional en este lapso y cuál es el monto aproximado que destinó? Durante la actual gestión son tres las indemnizaciones que se realizaron. El primer caso fue el de Martín Lasarte, quien tuvo su tercer ciclo en el club entre junio del 2024 y marzo del 2025. Tras su despido, el tricolor le abonó tres meses de salario.

El lamento de Martín Lasarte en el partido entre Nacional y Juventud. Foto: Leonardo Mainé.

El encargado de reemplazarlo fue Pablo Peirano, quien lideró al plantel entre abril y octubre del 2025 hasta que decidieron sustituirlo. En su caso también se le abonaron tres meses de sueldo.

Pablo Peirano dirigiendo a Nacional contra Cerro Largo en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Ya en octubre de aquel año, en la recta final de la Liga AUF Uruguaya asumió Jadson Viera, que se mantuvo en el cargo hasta marzo del 2026.

Si bien el acuerdo de cancelación del contrato entre las partes estaba fijado en seis meses de salario, por iniciativa propia el entrenador cedió tres meses y redujo de forma considerable el monto a pagar.

Jadson Viera durante su pasaje por Nacional en el partido frente a Defensor Sporting. Foto: Ignacio Sánchez.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, el monto total por indemnizaciones que se abonó en este período es de US$475.000.

En la gestión anterior, liderada por Fuentes y Balbi, Ricardo Zielinski asumió en enero del 2023 en reemplazo de Pablo Repetto y dirigió hasta marzo. Al momento de despedirlo acordaron abonarle un mes de salario para todo el cuerpo técnico, lo que generó sorpresa puertas adentro por tratarse de un entrenador no identificado con el club.

Ricardo Zielinski dialogando con Franco Fagúndez en un partido con Nacional. Foto: Nicolás Pereyra/Archivo El País.

Desde marzo a octubre del 2023 transcurrió el tercer ciclo de Álvaro Gutiérrez en el club. Su salida fue anunciada “de común acuerdo”, según el comunicado oficial, y pactaron el pago de un mes de salario.

Álvaro Gutiérrez liderando un entrenamiento de Nacional. Foto: Archivo El País.

En el caso de Álvaro Recoba, que dirigió desde octubre del 2023 hasta junio del 2024, acordaron tres meses de indemnización. En esta gestión el monto total por indemnizaciones fue de aproximadamente US$158.000.

Álvaro Recoba dirigiendo a Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Por su parte, en la gestión que comprendió el período entre diciembre de 2018 y 2021, el primer técnico despedido fue Eduardo Domínguez, quien dirigió desde enero hasta marzo del 2019. Le pagaron los tres meses de salario.

Al año siguiente, ya en octubre del 2020, le rescindieron a Gustavo Munúa, quien cobró el total de un mes de salario.

Gustavo Munúa en un partido como entrenador de Nacional. Foto: Archivo El País.

Jorge Giordano estuvo en el cargo entre octubre del 2020 y marzo del 2021 tras pasar de la secretaría técnica a dirigir al plantel. Fue cesado tras una derrota clásica y, de acuerdo a fuentes tricolores, “no tuvo indemnización”.

ERNESTO RYAN

Alejandro Cappuccio, que dirigió a Nacional entre abril y agosto del 2021, fue indemnizado con tres meses de salario.

La erogación total por despidos de técnicos en este período fue de US$256.000. Y, contando las últimas tres directivas, la cifra escala a US$889.000.