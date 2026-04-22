El jugador que recuperó Nacional para el cruce ante Danubio por la fecha 13 del Torneo Apertura

Nacional recibió una buena noticia en el entrenamiento de este martes dado que Emiliano Ancheta volvió a practicar a la par del grupo tras haber sufrido un desgarro en el cuádriceps izquierdo que fue notificado el domingo 5 de abril en un comunicado oficial divulgado por el tricolor.

"Ya está a la orden para jugar con Danubio y entrena con el grupo", le trasladaron a Ovación, por lo que el entrenador Jorge Bava suma una posibilidad más para el sector defensivo.

Para el partido frente a Liverpool en el Estadio Centenario optó por la inclusión de Baltasar Barcia como lateral derecho, mientras que para el enfrentamiento copero contra Deportes Tolima colocó una línea de tres zagueros y Barcia se encargó de aportar su despliegue físico por todo el carril derecho.

Emiliano Ancheta en un partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En lo que respecta a la visita a Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel, aquella vez Bava incluyó a Juan Pintado por derecha como parte de una línea de cuatro defensores. Y el debut por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido en Chile fue con Nicolás "Ojito" Rodríguez por derecha.

Más allá de la resolución que termine tomando el director técnico, el retorno de Ancheta es una grata novedad considerando los desafíos que se le avecinan por la doble competencia: el próximo sábado 25 de abril recibirá a Danubio desde las 19:00 horas y el miércoles 29 tendrá como rival a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima por la tercera fecha del grupo B de la Libertadores, que tiene al Bolso como líder de su llave con cuatro puntos, la misma cantidad que Coquimbo Unido.

El imponente registro goleador de Maxi Gómez en lo que va del Torneo Apertura

Maxi Gómez festeja un gol en Nacional. Foto : Darwin Borrelli

Los dos goles de penal que marcó en el último encuentro son una definición de su impacto en el desempeño colectivo del tricolor a nivel local. El 9 ha marcado el 37% de los goles del tricolor al cabo de la decimosegunda jornada considerando que anotó siete de los 19 que totalizan.

A su vez, tomando en cuenta que también cedió dos asistencias, tiene una participación de gol cada 95 minutos jugados por el Apertura. Y convierte cada 122' en cancha. Su primer gol fue de cabeza y con asistencia de Christian Oliva para el 1-0 parcial ante Boston River por la primera jornada.

Después volvió a anotar en la segunda para el empate 1-1 ante Racing y convirtió en la caída 3-1 contra Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras. Frente a Wanderers fue expulsado a los 42' y por tal motivo no dijo presente frente a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.

Su retorno se produjo el día del debut de Jorge Bava en el tricolor y dio una asistencia en la goleada 3-0 contra Cerro Largo en el GPC. Después fue figura junto con Ignacio Suárez en la victoria 3-2 contra Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa al aportar un doblete y una asistencia en 84'.

En las derrotas consecutivas ante Central Español de local y contra Deportivo Maldonado de visita no marcó, pero retornó al gol contra el negriazul y fue clave para que el Bolso escalara a 19 puntos en el Apertura.