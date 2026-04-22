El imponente registro goleador de Maxi Gómez por el Torneo Apertura y cuánto incide en el aspecto colectivo

Nacional tiene un delantero de jerarquía que continúa agigantando su registro goleador. Maximiliano Gómez, que viene de marcar un doblete frente a Liverpool, acumula siete goles y dos asistencias en lo que va del Torneo Apertura y es uno de los máximos artilleros junto con Álvaro López, atacante de Albion.

El próximo sábado, cuando el Bolso reciba a Danubio desde las 19:00 horas en el Gran Parque Central, el "9" buscará mejorar aún más sus estadísticas.

Los dos goles de penal que marcó en el último encuentro son una definición de su impacto en el desempeño colectivo del tricolor a nivel local. El 9 ha marcado el 37% de los goles del tricolor al cabo de la decimosegunda jornada considerando que anotó siete de los 19 que totalizan.

A su vez, tomando en cuenta que también cedió dos asistencias, tiene una participación de gol cada 95 minutos jugados por el Apertura. Y convierte cada 122' en cancha. Su primer gol fue de cabeza y con asistencia de Christian Oliva para el 1-0 parcial ante Boston River por la primera jornada.

Después volvió a anotar en la segunda para el empate 1-1 ante Racing y convirtió en la caída 3-1 contra Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras. Frente a Wanderers fue expulsado a los 42' y por tal motivo no dijo presente frente a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.

Maximiliano Gómez celebra un gol anotado en el partido entre Nacional y Racing en el Gran Parque Central. Foto: Darwin Borrelli.

Su retorno se produjo el día del debut de Jorge Bava en el tricolor y dio una asistencia en la goleada 3-0 contra Cerro Largo en el GPC. Después fue figura junto con Ignacio Suárez en la victoria 3-2 contra Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa al aportar un doblete y una asistencia en 84'.

Maximiliano Gómez celebra el gol que marcó en el partido entre Liverpool y Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

En las derrotas consecutivas ante Central Español de local y contra Deportivo Maldonado de visita no marcó, pero retornó al gol contra el negriazul y fue clave para que el Bolso escalara a 19 puntos en el Apertura.

La presencia de Marcelo Bielsa en el Centenario junto con Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, volvió a poner en el foco a Maxi Gómez por su pasado en la selección uruguaya, la cercanía del Mundial 2026 y la actualidad deportiva de los delanteros que han estado en todo el proceso del entrenador.

Aunque no hay ninguna notificación oficial de que lo estén siguiendo desde la Celeste, la ilusión del delantero sigue intacta. “La selección siempre es el sueño de todo jugador. Uno siempre quiere vestir la camiseta celeste, pero hay que seguir trabajando, creo que falta mucho y depende del entrenador”, manifestó el atacante sanducero de 29 años. Las fuentes tricolores consultadas por Ovación dijeron que hasta el momento no hubo “nada” puntual desde Uruguay, ni un pedido de información acerca de los datos de rendimiento del jugador ni una notificación de seguimiento.

El debut goleador de Maxi Gómez con Nacional por Copa Libertadores

Maximiliano Gómez celebra el gol en el partido entre Nacional y Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

En su segundo partido en el marco de la Copa Libertadores, Maxi Gómez ya logró anotar: puso el cuerpo para eludir al defensor, ganó la posición y definió con sutileza ante la salida de Neto Volpi para celebrar el 1-0 parcial ante Deportes Tolima cuando corrían 48'.

Maxi Silvera volverá a la convocatoria de Nacional y Pavel Núñez pelea titularidad

La celebración de Maxi Silvera tras convertir el 1-0 de Nacional ante Wanderers. Foto: Ignacio Sánchez.

Jorge Bava dejó claro en la conferencia de prensa que Maximiliano Silvera no fue convocado por precaución a raíz de su dolencia muscular en el gemelo interno, pero está previsto que retorne para esta fecha. Solo resta saber qué grado de participación le dará y si busca dosificarle la carga física o va desde el arranque en busca de la segunda victoria consecutiva.

Por otra parte, Nicolás López ya cumplió con la suspensión automática por la expulsión que recibió ante Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. Como no tenía antecedentes, desde Nacional pidieron la rehabilitación del atacante, que fue concedida. El Diente acumula tres goles y dos asistencias en los últimos dos partidos contando la Copa Libertadores y el Torneo Apertura.

Otra de las cartas ofensivas que disputa su lugar en la oncena es el juvenil Pavel Núñez. El coloniense, que comenzó a jugar en el Bolso durante 2022 en la categoría Sub 16, viene de ser titular contra Liverpool y cumplir con creces el libreto que le indicó el director técnico: hizo el desgaste físico con los zagueros rivales, generó el primer penal sancionado tras la mano de Laquidaín, la infracción de Kevin Amaro en el segundo y estuvo a punto de abrochar un gran partido con el gol para la cuenta personal, pero el arquero Martín Campaña se lo negó.

El plantel tricolor entrenó este martes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes pensando en una semana desafiante que cerrará recibiendo a Danubio para luego poner la mira en el cruce copero con Universitario el próximo miércoles 29.

Nota: en un principio la nota habló de una suspensión para Maximiliano Gómez por quinta amarilla, pero Ovación verificó el dato y lo corrigió. Les pedimos disculpas a nuestros lectores.