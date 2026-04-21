Sebastián Coates: el disfrute en Nacional, por qué decidió seguir y los jugadores que se extrañan en el club

Sebastián Coates, capitán de Nacional, habló este martes por la mañana en una conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad Deportiva Los Céspedes e hizo su análisis de lo que dejó la victoria 3-1 ante Liverpool por la fecha 12 del Torneo Apertura.

El zaguero de 35 años acumula 10 partidos con el Tricolor en lo que va de la temporada y registra dos goles en la Copa Libertadores, lo que lo ubica como uno de los máximos artilleros del equipo junto con Maximiliano Gómez.

“Sabemos que venimos corriendo de atrás y que no podemos perder más puntos”, comenzó analizando Sebastián Coates en la conferencia de prensa que compartió junto al volante Luciano Boggio.

Respecto a cómo vivió Nacional una decisión que tomó en 2025, el capitán albo explicó: “El año pasado decidimos no hablar para encerrarnos como grupo porque teníamos que enfocarnos en jugar en lugar de salir a responder todo lo que se decía por ahí”.

Coates habló de la ausencia de Julián Millán, quien luego de comenzar la temporada en Uruguay fue transferido al Fluminense de Brasil y en un caso más que particular, no está jugando y de la partida de Christian Oliva: “Me siento muy cómodo compartiendo la zaga con Rogel, Calione y Viera. No estaría bueno decir públicamente que estamos extrañando a Julián y a Christian. Creo que tenemos muy buen equipo y obviamente que al principio cuesta porque nos tenemos que conocer y capaz hay otras dinámicas que tenemos que conocer de los compañeros, pero hoy estamos mejorando y creo que se ha notado en estos último partidos".

Por otra parte, el zaguero de mucha experiencia recordó su decisión de continuar jugando tras ser campeón en la temporada 2025 y expresó: "Hoy estoy disfrutando en el club y fue eso lo que me puse a pensar cuando decidí seguir. Fue lo que me llevó a estar hoy acá: el disfrutar todos los días. Todavía tengo ese fuego interno de querer entrenar y de seguir jugando. El día que quizás pierda eso, que no sé cuándo va a ser, ahí sí dejaré de jugar".

Respecto a la actualidad del equipo de Jorge Bava y a cómo viene el Tricolor en el Torneo Apertura —está a ocho puntos de Racing cuando faltan nueve por disputarse— y dejó en claro que: “Tenemos que hacer nuestro trabajo y ganar los nueve puntos que nos quedan sin pensar en los demás”.

