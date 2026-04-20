Flavio Perchman tras el triunfo de Nacional: “El Apertura está perdido, hay que pensar en la Anual y la Copa”

Nacional volvió a la victoria tras dos caídas consecutivas al vencer 3-1 a Liverpool, pero en filas tricolores no se ilusionan con el Torneo Apertura. El vicepresidente Flavio Perchman fue claro tras el partido: “Ya sabemos que el Apertura está perdido y tenemos que pensar en lo que resta del año”.

El equipo albo se impuso con dos goles de penal de Maximiliano Gómez y otro de Tomás Verón Lupi, en un partido intenso que también tuvo un tanto desde los doce pasos de Rubén Bentancourt para Liverpool. Sobre las decisiones arbitrales, Perchman comentó: “Los penales me parecieron todos justitos, pero parece que fueron. Fueron penales chicos”.

En el análisis del juego, el dirigente destacó la reacción del equipo: “Estuvimos mucho más intensos, más punzantes y terminamos bien. Ganamos con claridad, aunque fue un partido duro. La expulsión de Rabuñal también los mermó a ellos”.

Más allá del triunfo, Perchman bajó expectativas en la pelea por el título corto. “Nos llevan ocho puntos y faltan nueve. Mientras estemos en carrera vamos a luchar, pero Racing tendría que perder los tres partidos. Además, tenemos arriba a Peñarol y a Deportivo Maldonado”, señaló.

En ese sentido, fue contundente al cerrar: “Parece muy difícil que tengamos alguna chance. Hasta los partidos con Maldonado y Central te decía que podíamos pelear, ahora me parece que no”. Nacional sumó tres puntos importantes, pero el foco ya empieza a correrse hacia la tabla anual y los objetivos internacionales.