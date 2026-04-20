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El País Ovación Fútbol

Flavio Perchman tras el triunfo de Nacional: “El Apertura está perdido, hay que pensar en la Anual y la Copa”

El vicepresidente tricolor habló tras la victoria sobre Liverpool sobre los tres penales polémicos y sobre los objetivos del equipo, que ya son más a largo plazo.

El País
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20/04/2026, 11:13
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Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional en el Gran Parque Central.
Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional en el Gran Parque Central.
Foto: Ignacio Sánchez.

Nacional volvió a la victoria tras dos caídas consecutivas al vencer 3-1 a Liverpool, pero en filas tricolores no se ilusionan con el Torneo Apertura. El vicepresidente Flavio Perchman fue claro tras el partido: “Ya sabemos que el Apertura está perdido y tenemos que pensar en lo que resta del año”.

El equipo albo se impuso con dos goles de penal de Maximiliano Gómez y otro de Tomás Verón Lupi, en un partido intenso que también tuvo un tanto desde los doce pasos de Rubén Bentancourt para Liverpool. Sobre las decisiones arbitrales, Perchman comentó: “Los penales me parecieron todos justitos, pero parece que fueron. Fueron penales chicos”.

En el análisis del juego, el dirigente destacó la reacción del equipo: “Estuvimos mucho más intensos, más punzantes y terminamos bien. Ganamos con claridad, aunque fue un partido duro. La expulsión de Rabuñal también los mermó a ellos”.

Más allá del triunfo, Perchman bajó expectativas en la pelea por el título corto. “Nos llevan ocho puntos y faltan nueve. Mientras estemos en carrera vamos a luchar, pero Racing tendría que perder los tres partidos. Además, tenemos arriba a Peñarol y a Deportivo Maldonado”, señaló.

En ese sentido, fue contundente al cerrar: “Parece muy difícil que tengamos alguna chance. Hasta los partidos con Maldonado y Central te decía que podíamos pelear, ahora me parece que no”. Nacional sumó tres puntos importantes, pero el foco ya empieza a correrse hacia la tabla anual y los objetivos internacionales.

El festejo de los jugadores de Nacional tras el gol de Maximiliano Gómez ante Liverpool.
El festejo de los jugadores de Nacional tras el gol de Maximiliano Gómez ante Liverpool.
Foto: Darwin Borrelli.

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