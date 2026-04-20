Jorge Bava, la virtud de los replanteos, el karma del primer tiempo y una victoria clara de Nacional

Pitó el final del partido el árbitro Esteban Ostojich y Jorge Bava fue inmediatamente a saludar a Gustavo Ferrín y a toda la gente de Liverpool, ese club donde pasó tan bien y comenzó su carrera exitosa como entrenador, que hoy lo tiene como técnico de Nacional y que anoche sorteó un escollo importante.

Previo al partido, el presidente negriazul José Luis Palma le hizo un reconocimiento en nombre de la institución y todos los hinchas lo aplaudieron, sabiendo que fue uno de los grandes impulsores del cambio de paradigma del equipo, pasando a ser un club netamente ganador.

Esos mismos aplausos fueron los que le dieron los fanáticos tricolores después del 3-1 a Liverpool para dejar atrás una racha adversa de dos derrotas al hilo, las que se habían consumado contra Central Español y Deportivo Maldonado. Pese al optimismo de Bava en la conferencia tras el partido, diciendo que todavía había esperanzas en el Apertura, la realidad muestra que Nacional quedó a ocho puntos de Racing cuando restan apenas nueve por jugar, y encima hay otros tres equipos arriba, se trata de Deportivo Maldonado, Peñarol y Albion, que tiene mejor saldo de goles. Igualmente, era ultra necesario el triunfo para el Bolso, pensando en la Tabla Anual y en la estabilidad que siempre necesita un equipo grande.

Y como pasó entre semana por la Libertadores, Nacional terminó ganando bien por lo que hizo en el segundo tiempo, después de un flojo primer período. Y nuevamente el replanteo de Bava fue importante, con los ingresos para el complemento de Juan Cruz De los Santos y Camilo Cándido, llevando más arriba en el campo a Baltasar Barcia (volvió a tener un buen rendimiento jugando de lateral derecho) y sacando de la cancha a Nicolás Lodeiro, que jugó su partido más bajo desde que Jorge Bava es el entrenador y apostó a él como titular.

Maxi Gómez festeja un gol en Nacional. Foto : Darwin Borrelli

Nacional salió a jugar el segundo tiempo con los bloques más arriba y con una mayor decisión, siendo clave los mano a mano por afuera que buscó De los Santos (en general los ganó) y los circuitos que se fueron generando, algo que no había acontecido en el primer período, donde el tricolor empezó ganando solamente por una jugada fortuita (mano de Laquidaín y gol de penal de Maxi Gómez) aunque después sufrió el empate de Ruben Bentancourt por otro penal polémico cobrado por el árbitro (ver página 3).

Pavel Núñez, que había estado involucrado en el penal cobrado a Nacional a los 17’, tuvo un mano a mano que tapó con decisión Martín Campaña, en la jugada que fue la antesala del segundo penal a favor de Nacional que cobró Ostojich, esta vez a instancias del VAR que comandó Christian Ferreyra. Gómez la mandó a guardar para no dejar dudas, lo que le dio a los visitantes la posibilidad de manejar el partido con tranquilidad y comodidad, porque Liverpool, que había gravitado con Ezequiel Olivera, Kevin Amaro y Bentancourt, se fue apagando y Ferrín no encontró respuestas en las modificaciones. Peor aún para la visita fue cuando se fue expulsado Martín Rabuñal a los 70 minutos por una roja bien mostrada.

Nacional sigue sin encontrar al equipo titular, Bava cuidó a Maxi Silvera y no tuvo al Diente López, pero logró hilvanar dos victorias al hilo, cortar una racha adversa en el Torneo Apertura y evidenciar la mano del DT con cambios a tiempo que dieron resultado. Y para reforzar esa idea, Tomás Verón Lupi puso el 3-1 en el final.