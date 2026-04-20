Tras la victoria de Nacional ante Liverpool, así quedaron las tablas del Torneo Apertura y del Descenso

El Torneo Apertura sumó un nuevo capítulo en una recta final que promete ser apasionante. Tras el empate 1 a 1 de Racing frente a Defensor Sporting, la fecha 12 continuó con resultados que movieron la tabla y achicaron distancias en la pelea por el título.

En el Estadio Centenario, Nacional consiguió un triunfo clave al imponerse 3 a 1 frente a Liverpool, sumando tres puntos importantes, más que nada pensando en la tabla anual, aunque con esta victoria aún se mantiene con vida en el Apertura, a pesar de estar lejos de la cima. El equipo tricolor necesitaba ganar para no despedirse definitivamente de la pelea y cumplió, aprovechando una oportunidad para recortar diferencias.

Por su parte, Deportivo Maldonado no pudo aprovechar la chance de acercarse aún más al líder y empató 1 a 1 ante Danubio en Jardines del Hipódromo. El equipo fernandino dejó escapar dos puntos importantes en un momento clave del campeonato, en un duelo que aparecía como ideal para meterle presión a Racing. De todas formas en el análisis global del encuentro, el que hizo mas méritos para llevarse los tres puntos fue el conjunto dirigido por Gustavo Matosas.

Con estos resultados, los de Sayago continúan como líderes del Apertura con 27 puntos, mientras que Deportivo Maldonado se mantiene como uno de sus principales perseguidores, aunque ahora con 23 unidades y menos margen de error.

Más atrás aparece Peñarol, con 22 puntos y un partido menos, y otros equipos que todavía sueñan con dar pelea en el tramo final de un torneo que quedó completamente abierto.

Los dirigidos por Diego Aguirre cerrarán una nueva etapa del campeonato con la chance de ponerse a dos puntos del líder cuando quedarán 9 unidades por disputarse.

Felipe Cairus con la pelota en el partido entre Racing y Defensor Sporting. Foto: Liga AUF Uruguaya.

Por su parte, la tabla del descenso tiene hoy en día en los últimos tres lugares a Wanderers, Progreso y Cerro. Danubio es el que esta salvándose de descender pero solo dos puntos por encima del conjunto villero.

A falta de pocas fechas para el cierre, el Apertura entró en zona de definición con varios equipos en carrera y sin margen para errores: Racing sigue arriba, pero en caso de que Peñarol consiga una victoria, ya no tendrá el mismo colchón de puntos y el campeonato quedará al rojo vivo.