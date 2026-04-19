De la afonía de un hincha por Tomas Habib a las disculpas de Erick de los Santos: el amargo empate de Racing

"Dale pibe, corre”, gritó un hincha de Racing. Su equipo, en buena forma, apostó por un pelotazo largo para que Tomás Habib le ganara en velocidad y potencia a la última línea de Defensor Sporting. Un aviso de lo que se vendría más tarde.

Con ese libreto —jugar directo, presión alta y transiciones rápidas— Racing complicó a Defensor Sporting a lo largo de los primeros 45 minutos.

La primera se dio en el minuto tres y, como no podía ser de otra manera, fue por un envío largo. El protagonista fue Sebastián da Silva, que ganó en velocidad, ingresó al área pero no pudo con Kevin Dawson.

El Tuerto no tuvo una situación de peligro, ya que le costó juntar dos o tres pases para avanzar en el Parque Roberto.

Racing jugaba con el corazón. Se lo quería llevar por delante; tenía a Habib y a Da Silva que iban a todas las pelotas como si fuese la última en su lucha por el Torneo Apertura.

Esteban Da Silva en el partido entre Racing y Defensor Sporting en el Parque Osvaldo Roberto. Foto: Ignacio Sánchez.

Cuando Defensor Sporting se animó a ofender a su rival, ahí el equipo que dirige Cristian Chambian lo lastimó.

Tras trepada de Nicolás Wunsch, Agustín Álvarez Wallace le quitó la pelota y Felipe Cairus lanzó —según él— “un pase largo” a Habib. Luego fue todo obra del argentino que ingresó al área y gambeteó a Dawson. Un verdadero golazo de la Escuelita de Sayago.

“Viste pibe, así era”, gritó —casi afónico— el veterano hincha que estaba en la platea del Roberto. Finalizó la primera parte y los hinchas de Racing se rompieron las manos aplaudiendo. “Vamos la verde”, gritaban.

En el complemento el trámite fue diferente. No se vio a ese Racing enceguecido por lastimar a su rival. En tanto que Defensor Sporting modificó su postura.

Román Cuello movió el banco y mandó a la cancha a Alan Torterolo. Y en la primera pelota que tocó se dio el empate.

El 22 desbordó por derecha, levantó un centro, Erick de los Santos despejó mal y Brian Montenegro aprovechó para establecer el 1-1. Golpazo para la Escuelita y justicia para el Fusionado que había levantado.

Los jugadores de Defensor Sporting celebran el gol de Brian Montenegro frente Racing. Foto: Ignacio Sánchez.

Uno de los que quedó afligido por esa acción fue De los Santos. En el minuto 78 dejó el campo y recibió la aprobación de su público, aunque él les pidió disculpas por su yerro.

Con poco fútbol fue Racing, pero no encontró los caminos. El Tuerto terminó con 10 por la roja a Lucas Paul de los Santos.

Racing perdió dos puntos. Sabe que va a terminar la fecha como líder, aunque si Deportivo Maldonado y Peñarol ganan van a quedar a dos unidades.