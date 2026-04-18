Uruguay 1-3 Chile: la Celeste cayó como local y complicó seriamente su clasificación al Mundial Femenino

Uruguay comprometió seriamente sus chances de clasificar al Mundial de Brasil 2027. La Celeste cayó frente a Chile 3-1 en el Estadio Centenario, y sigue sin poder sumar de a tres como local, en la Liga de Naciones Femenina. Con seis unidades en juego, la selección de Ariel Longo quedó a cincos puntos del repechaje, con seis en juego, en la penúltima posición.

Las Charrúas, que venían de sumar tres puntos de oro en la altura de Bolivia, jugaban un partido fundamental, con la chance de poder superar en la tabla a las trasandinas y posicionarse en puestos de repechaje.

El público llegó en un buen número al Monumento del Fútbol Mundial y se ilusionó tras un tempranero gol de Pamela González, que a los 5', puso al frente a la Celeste, que quedaba muy bien posicionada para el tramo final de la Eliminatoria.

Sin embargo Chile lanzó un rápido baldazo de agua fría, cuando a los 9' Mary Valencia anotó el empate.

La igualdad no era un buen resultado para las Charrúas, considerando que Colombia de visitante —una de las potencias del continente— está en el horizonte más cercano. Con Uruguay jugado, las trasandinas anotaron dos goles de contraataque, por intermedio de Michelle Acevedo, a los 70', y Vaitiare Pardo, a los 77'.

Sobre el final, Agustina Gómez vio la tarjeta roja, por una dura entrada su rival, sumando un nuevo problema para el equipo de Longo.

La Liga de Naciones Femenina se cerrará en junio, donde las chances para Uruguay son mínimas. El 6 de dicho mes deberá ir a Colombia a enfrentar a una de las selecciones invictas del certamen, y que además en dicho encuentro las Cafeteras podrán asegurar el boleto directo al Mundial.

La última fecha será el 9, frente a Venezuela en el Centenario, que de confirmar su victoria parcial ante Bolivia, será inalcanzable para la selección de Longo.