Exportó ciencia uruguaya a EE.UU. y sueña jugar el Mundial con la Celeste: la historia de Juliana Viera

Hace cuatro años que Juliana Viera —hija del exárbitro y actual asistente de Platense del fútbol uruguayo, Oliver Viera— vive en Estados Unidos. Cuando tomó la resolución de irse de Uruguay, su país, lo hizo por una gran razón: poder estudiar y jugar al fútbol. “Vi que mi hermano se fue en 2010 y podía jugar y estudiar, y quería eso”, le reconoció a Ovación la jugadora que este sábado representará a la selección uruguaya femenina en un duelo clave ante Chile en el Estadio Centenario, desde la hora 18:00, por la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con el fin de clasificar al Mundial en Brasil 2027.

Viera, de 23 años, siempre estudió inglés y comenzó a moverse para irse a Estados Unidos y cumplir su sueño. “Hice mis videos, traté de comunicarme con gente para que me ayudaran a llegar a allá. Al final se me dio: conseguí una beca completa en Oklahoma en 2022. Al año siguiente me transferí a East Carolina University, en Carolina del Norte, donde estoy ahora”.

“Está todo preparado para que vos puedas hacer las dos cosas (jugar al fútbol y estudiar) a la vez sin sobrecargarte. Por ejemplo: me levantaba de mañana, iba a entrenar, y después tenía mis clases”, puntualizó.

Viera dio fe de que el fútbol femenino en los Estados Unidos “está mucho más desarrollado que en Uruguay". “Camino por las plazas, calles y se ve a las niñas jugar al fútbol y no a los niños”. Así y todo, estableció que ese deporte es “amateur” en el país norteamericano.

Sus estudios en Estados Unidos

Juliana Viera en la East Carolina University. Foto: @julivie7.

El próximo 8 de mayo —día de su cumpleaños— Viera se va a recibir en “estudios del deporte con una especificación en liderazgo”. “Me terminé tirando por el lado de la kinesiología y todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, GPS y el desarrollo de un atleta”, añadió.

Actualmente, trabaja en el departamento de kinesiología de la East Carolina University, donde se basa en un punto que tomó de su visita a Uruguay en diciembre del año pasado y es el “eye tracking”, que está relacionado con el entrenamiento cognitivo. “Me lo introdujeron a mí, entonces dije: ‘Y si esto lo llevo a Estados Unidos’”.

Tuvo algunas trabas para poder exportarlo. “Usaba Neural Trainer (una aplicación uruguaya para trabajar sobre aspectos cognitivos y motrices) y me dijeron que no porque, al ser internacional, no podían comprarla. Les pedí una que sea así de desarrollada, incluso que me compraran una herramienta americana. No encontraron y mi supervisor me dijo: ‘No importa, me voy a hacerme cargo para que puedas tener eso de Uruguay’”.

La garra por el fútbol

Juliana Viera con la selección uruguaya. Foto: @julivie7.

Al tener un trabajo en la Universidad, Viera arregló para venirse a Uruguay y representar a la Celeste ante Bolivia y Chile por la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol en abril. “No me hicieron problema”, sentenció.

“Me dicen: ‘Vos tranquila, lo hacemos online, trabajamos juntos, no te hagas problemas. Sabemos lo importante que es para vos estar en la selección y defender a tu país, y lo pasional que sos por el fútbol’. Es algo que los americanos me resaltan un montón”, indicó.

Esa pasión que tiene por el fútbol no solo lo saben sus compañeros de trabajo y de equipo, sino que también sus rivales. “Muchos entrenadores vienen y me preguntan: ‘¿Dónde puedo conseguir jugadoras con la pasión que tenés vos?’”

Ahora, Viera tiene la mente puesta en el partido de este sábado ante Chile donde la Celeste, que viene de vencer 2-1 a Bolivia en El Alto, sabe que debe ganar para soñar con terminar entre las cuatro primeras selecciones para acceder al Mundial de Brasil en 2027.