Peñarol tomó una decisión sobre la recuperación de Leo Fernández: viaja a Europa y el martes será un día clave

Desde que se lesionó contra Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, Peñarol estaba buscando la mejor solución para la recuperación de su jugador estrella: Leo Fernández. Y finalmente este viernes llegó a un consenso el club, el futbolista y el representante del jugador, el empresario Jorge Chijane.

Se resolvió que este lunes Leo Fernández viaje con destino a Madrid para una consulta con el doctor Manuel Leyes, quien ha operado de rodilla por rotura de ligamentos cruzados a jugadores como Bellingham, Kroos, Modric, Zidane, Militao, Courtois y Luis Suárez. De hecho, es conocido por ser "el médico de las estrellas" y así lo avalan una infinidad de operaciones que ha realizado con suceso en el Viejo Continente.

El martes está prevista la consulta con Leyes y, si se decide operar, la intervención sería el propio miércoles para no perder tiempo. El consejero Marcelo Solomita viajará con Fernández, de igual forma que lo hizo con el zaguero Nahuel Herrera hace pocas semanas atrás por el tema del hombro.

Según le comunicaron a Ovación, Peñarol junto al jugador y su agente consideran que es la mejor opción para cuidar el futuro de un jugador de 27 años con gran parte de su carrera por delante y con un año de contrato en el Carbonero, ya que tiene vínculo hasta diciembre del 2027. Es altamente probable que Fernández no juegue más en lo que resta de la temporada, pero esa afirmación todavía no se puede confirmar. Buscan que el futbolista quede al 100% y no con el riesgo de una nueva lesión a futuro. Estaría entre seis y ocho meses afuera de las canchas.

Además, Manuel Leyes ya se encuentra en contacto con la sanidad de Peñarol para coordinar todos los detalles para recibir el próximo martes a Leo. En filas carboneras hay optimismo con la recuperación del número 10, que se lesionó en una jugada en la que el árbitro no pitó un claro penal en el marco de la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Ovación pudo saber que desde el departamento de arbitraje de la Conmebol entendieron que esa incidencia era para cobrar la pena máxima.