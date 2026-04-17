Diego Aguirre: "Fue una derrota dura, jugar en casa y perder es algo a lo que no estamos acostumbrados"

Diego Aguirre habló en conferencia de prensa tras lo que fue la derrota de Peñarol ante Platense, por la Copa Libertadores. El DT habló del mal momento del equipo, pero hizo énfasis en los partidos que faltan y la intención de revertir la situación.

El entrenador mostró frustración por "una derrota dura". "Jugar en casa y perder es algo que no estamos acostumbrados", agregó e hizo énfasis en al cantidad de partidos que quedan en el grupo. "Tenemos que intentar revertir y ganar un partido afuera. Vamos a hacer todo lo posible para que eso pase", dijo el DT aurinegro.

Consultado por el cambio de Jesús Trindade por Leandro Umpiérrez, Aguirre justificó que el equipo buscó "alguna variante para encontrar mas juego". Además resaltó la presión de Platense en media cancha: "Nos controlaron, no pudimos generar prácticamente situaciones". "La idea fue buscar variantes para conseguir el juego mas asociado en el momento", agregó y lamentó la "fatalidad del penal a los pocos minutos". "Despues no pudimos encontrar los caminos para empatar", concluyó.

Leonardo Fernández fue una pregunta recurrente en la conferencia. Aguirre confesó que la lesión "afectó" al ser un jugador al que el equipo está acostumbrado y "genera mucha cosa". "Es una baja importante, tenemos que encontrar y solucionar cosas que él nos daba", concluyó respecto al mediocampista.

El DT negó que ante la lesión de Leo el equipo tenga que "cambiar la metodología", sino "intentar buscar otros caminos". "Hacernos cargo de este momento que es difícil. Veremos cuando termine esta fase en la que quedan cuatro partidos, en que situación estamos. Ahí podremos tener una opinión más definitiva queda mucho y vamos a pelear para lograr el objetivo", expresó respecto a como suplir a Fernández.

Consultado por la situación sanitaria del jugador contó que tiene una "lesión importante" y que no van a contar con él "en lo inmediato". Además resaltó la importancia de olvidarse de esa situación y encontrar soluciones con los jugadores que tiene disponibles. Si bien resaltó la dureza de la derrota, dijo que el equipo no puede "bajar los brazos". "Tenemos que seguir, pensar en el próximo partido, y ahí empezar a intentar que el equipo pueda mostrar una mejor versión".

Consultado por la visita a Corinthians, el entrenador no se precipitó y decidió centrarse más en el futuro inmediato: "Vamos a ver que muestra el equipo en estos partidos que siguen y ya nos plantearemos ese partido. Hoy me es difícil pensar tan lejano, tenemos que buscar soluciones inmediatas y después pensaremos en el partido en São Paulo.

Aguirre explicó el momento del equipo ante "muchas situaciones de adversidad". "Estamos intentando buscar los caminos, pero sí que hubo cantidad de cosas que hacen que no podamos consolidarnos como equipo", explicó. Además recalcó que "queda mucho" y dijo que "el equipo tiene capacidad para poder responder".