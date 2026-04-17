Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo de Peñarol en la Copa Libertadores y cuándo vuelve a jugar el Mirasol

Peñarol hizo este jueves su segunda presentación en el Grupo E de la Copa Libertadores enfrentando a Platense en el Estadio Campeón del Siglo, donde el aurinegro peridó 2-1 con el Calamar y dejó atrás una impresionante invicto como local en su escenario por este torneo continental.

Ahora, con un panorama más complicado por haber perdido en su cancha, el equipo de Diego Aguirre deberá afrontar dos salidas al exterior de manera consecutiva con encuentros que serán decisivos para el futuro Carbonero en esta llave que ya está comprometido luego de caer con Platense.

Es que tras haber visitado a Independiente Santa Fe de Bogotá el jueves 9 de abril en el Estadio Nemesio Camacho, donde el Mirasol empató 1-1 y sumó su primera unidad en el Grupo E, en su primera presentación como local, Peñarol perdió en Montevideo y ahora, de manera imperiosa, deberá salir a buscar unidades afuera.

Tras el encuentro de este jueves en el Estadio Campeón del Siglo, ahora el equipo de Diego Aguirre afrontará dos partidos consecutivos por el Torneo Apertura –recibirá el lunes 20 de abril a Juventud de Las Piedras por la fecha 12 y luego visitará a Wanderers el domingo 26 por la fecha 13 en el Estadio Centenario– antes de su tercer juego por Copa Libertadores.

El lamento de Matías Arezo en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

El jueves 30 de abril, el Mirasol enfrentará a Corinthians en el Neo Química Arena de San Pablo en lo que será la tercera jornada del Grupo E del certamen continental que el Timao lidera con puntaje perfecto ya que venció a Platense como visitante 2-0 y repitió ese resultado como local con Independiente Santa Fe de Bogotá.

Ese encuentro ante el conjunto paulista se jugará desde la hora 21:00 en el escenario de Corinthians que fue una de las sedes del Mundial de Brasil 2014 y allí, la selección de Uruguay venció 2-1 a Inglaterra con doblete de Luis Suárez.

Tras visitar suelo brasileño, el Carbonero volverá a salir de Uruguay y lo hará el jueves 7 de mayo, día en el que se medirá ante Platense desde la hora 19:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Y luego de esas dos salidas, el equipo de la Fiera cerrará el Grupo E de la Copa Libertadores jugando como local en el Estadio Campeón del Siglo. El jueves 21 de mayo el Carbonero recibirá a Corinthians desde la hora 21:30 y por último, el miércoles 27 de ese mismo mes, también a las 21:30, tendrá el juego frente a Independiente Santa Fe de Bogotá en lo que será la última jornada de la llave.

Mauricio Lemos en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Así está la tabla del Grupo E de la Copa Libertadores

Tras la disputa de la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, Corinthians, que suma dos triunfos en la misma cantidad de presentaciones, lidera con puntaje perfecto ya que le ganó a Platense en Buenos Aires y a Independiente Santa Fe en San Pablo.

Platense, que consiguió un histórico y resonante triunfo en Montevideo frente a Peñarol, quedó en el segundo lugar de la tabla, mientras que el Mirasol se ubica tercero por diferencia de goles con Santa Fe, que está cuarto, pero ambos equipos tiene una sola unidad en dos encuentros jugados hasta el momento.