Independiente Santa Fe vs. Peñarol por Copa Libertadores en vivo: seguí en directo el debut del Carbonero

Enviado a Bogotá, Colombia

Arranca la Copa Libertadores 2026 para Peñarol y lo hace jugando como visitante en Colombia y enfrentando a Independiente Santa Fe (23:00 - ESPN y Disney+) en los 2.600 metros de altura de Bogotá en el marco del Grupo E del certamen continental.

Peñarol arriba a este encuentro con bajas importantes como las de Washington Aguerre (cumpliendo el primero de los dos partidos que tiene de sanción) o también las de Diego Laxalt y Abel Hernández, que se quedaron en Montevideo teniendo en cuenta que se priorizó el estado físico de ambos pensando en lo que se viene. A ellos se le suman futbolistas como Emanuel Gularte y Nahuel Herrera, lesionados.

Quienes sí retornaron al plantel del Mirasol para el inicio de su camino copero son Leandro Umpiérrez y Eduardo Darias quienes formaron parte de la nómina de futbolistas que viajaron en una delegación que tiene a Diego Aguirre a la cabeza.

Seguí en vivo el minuto a minuto desde Colombia:

Así se vive la previa en las inmediaciones del estadio

Ovación dice presente en Bogotá para la cobertura del encuentro entre Independiente Santa Fe y Peñarol y muestra cómo se vive la previa en las cercanía de El Campín.

👉 Ovación ya está en las inmediaciones Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.



⚽️ Así esta el ambiente a pocas horas del comienzo del partido entre Independiente de Santa Fe y Peñarol.



✍️ @arrillagae pic.twitter.com/JDY55Gv0Sg — OVACIÓN (@ovacionuy) April 9, 2026

El 11 probable del aurinegro para jugar en El Campín

Sebastián Britos; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Franco Escobar, Eric Remedi, Roberto Fernández, Gastón Togni; Luis Angulo, Leonardo Fernández; Matías Arezo, es el equipo probable del Mirasol para el estreno en la Copa Libertadores.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido ante Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

El plantel con el que cuenta Diego Aguirre

El entrenador aurinegro sabe que no contará con Washington Aguerre, Diego Laxalt y Abel Hernández, que se quedaron en Montevideo, pero que sí recuperó a Eduardo Darias y a Leandro Umpiérrez.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Independiente Santa Fe ante Peñarol!

El Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín, recibirá el cruce que lo pondrá fin a la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores donde Independiente Santa Fe recibirá a Peñarol y donde está el equipo de Ovación con todas las novedades.