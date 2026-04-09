Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Independiente Santa Fe vs. Peñarol por Copa Libertadores en vivo: seguí en directo el debut del Carbonero

Los dirigidos por Diego Aguirre hacen su estreno en el marco del Grupo E jugando en Colombia y en la altura de Bogotá buscando comenzar con el pie derecho.

Enrique-Arrillaga.jpg
Enrique Arrillaga
09/04/2026, 20:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Matías Arezo celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Boston River por el Torneo Apertura.
Matías Arezo celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Boston River por el Torneo Apertura.
Foto: Estefanía Leal.

Enviado a Bogotá, Colombia
Arranca la Copa Libertadores 2026 para Peñarol y lo hace jugando como visitante en Colombia y enfrentando a Independiente Santa Fe (23:00 - ESPN y Disney+) en los 2.600 metros de altura de Bogotá en el marco del Grupo E del certamen continental.

Peñarol arriba a este encuentro con bajas importantes como las de Washington Aguerre (cumpliendo el primero de los dos partidos que tiene de sanción) o también las de Diego Laxalt y Abel Hernández, que se quedaron en Montevideo teniendo en cuenta que se priorizó el estado físico de ambos pensando en lo que se viene. A ellos se le suman futbolistas como Emanuel Gularte y Nahuel Herrera, lesionados.

Quienes sí retornaron al plantel del Mirasol para el inicio de su camino copero son Leandro Umpiérrez y Eduardo Darias quienes formaron parte de la nómina de futbolistas que viajaron en una delegación que tiene a Diego Aguirre a la cabeza.

Seguí en vivo el minuto a minuto desde Colombia:

Así se vive la previa en las inmediaciones del estadio

Ovación dice presente en Bogotá para la cobertura del encuentro entre Independiente Santa Fe y Peñarol y muestra cómo se vive la previa en las cercanía de El Campín.

El 11 probable del aurinegro para jugar en El Campín

Sebastián Britos; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Franco Escobar, Eric Remedi, Roberto Fernández, Gastón Togni; Luis Angulo, Leonardo Fernández; Matías Arezo, es el equipo probable del Mirasol para el estreno en la Copa Libertadores.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido ante Progreso.
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido ante Progreso.
Foto: Leonardo Mainé.

El plantel con el que cuenta Diego Aguirre

El entrenador aurinegro sabe que no contará con Washington Aguerre, Diego Laxalt y Abel Hernández, que se quedaron en Montevideo, pero que sí recuperó a Eduardo Darias y a Leandro Umpiérrez.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Independiente Santa Fe ante Peñarol!

El Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín, recibirá el cruce que lo pondrá fin a la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores donde Independiente Santa Fe recibirá a Peñarol y donde está el equipo de Ovación con todas las novedades.

El Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín de Bogotá.
El Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín de Bogotá.
Foto: Enrique Arrillaga.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

PeñarolIndependiente Santa FeCopa Libertadores

Te puede interesar