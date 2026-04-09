Independiente Santa Fe vs. Peñarol por Copa Libertadores en vivo: seguí en directo el debut del Carbonero
Los dirigidos por Diego Aguirre hacen su estreno en el marco del Grupo E jugando en Colombia y en la altura de Bogotá buscando comenzar con el pie derecho.
Enviado a Bogotá, Colombia
Arranca la Copa Libertadores 2026 para Peñarol y lo hace jugando como visitante en Colombia y enfrentando a Independiente Santa Fe (23:00 - ESPN y Disney+) en los 2.600 metros de altura de Bogotá en el marco del Grupo E del certamen continental.
Peñarol arriba a este encuentro con bajas importantes como las de Washington Aguerre (cumpliendo el primero de los dos partidos que tiene de sanción) o también las de Diego Laxalt y Abel Hernández, que se quedaron en Montevideo teniendo en cuenta que se priorizó el estado físico de ambos pensando en lo que se viene. A ellos se le suman futbolistas como Emanuel Gularte y Nahuel Herrera, lesionados.
Quienes sí retornaron al plantel del Mirasol para el inicio de su camino copero son Leandro Umpiérrez y Eduardo Darias quienes formaron parte de la nómina de futbolistas que viajaron en una delegación que tiene a Diego Aguirre a la cabeza.
Seguí en vivo el minuto a minuto desde Colombia:
Así se vive la previa en las inmediaciones del estadio
Ovación dice presente en Bogotá para la cobertura del encuentro entre Independiente Santa Fe y Peñarol y muestra cómo se vive la previa en las cercanía de El Campín.
👉 Ovación ya está en las inmediaciones Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.— OVACIÓN (@ovacionuy) April 9, 2026
⚽️ Así esta el ambiente a pocas horas del comienzo del partido entre Independiente de Santa Fe y Peñarol.
✍️ @arrillagae pic.twitter.com/JDY55Gv0Sg
El 11 probable del aurinegro para jugar en El Campín
Sebastián Britos; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Franco Escobar, Eric Remedi, Roberto Fernández, Gastón Togni; Luis Angulo, Leonardo Fernández; Matías Arezo, es el equipo probable del Mirasol para el estreno en la Copa Libertadores.
El plantel con el que cuenta Diego Aguirre
El entrenador aurinegro sabe que no contará con Washington Aguerre, Diego Laxalt y Abel Hernández, que se quedaron en Montevideo, pero que sí recuperó a Eduardo Darias y a Leandro Umpiérrez.
✈️ LOS QUE VIAJARON 🇨🇴 pic.twitter.com/LKBEGIn6iM— PEÑAROL (@OficialCAP) April 7, 2026
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Independiente Santa Fe ante Peñarol!
El Estadio Nemesio Camacho, más conocido como El Campín, recibirá el cruce que lo pondrá fin a la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores donde Independiente Santa Fe recibirá a Peñarol y donde está el equipo de Ovación con todas las novedades.
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