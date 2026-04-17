La impresionante racha de Peñarol que Platense le cortó por Copa Libertadores en el Campeón del Siglo

La derrota 2-1 ante Platense fue el fin de una marca para el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores para Peñarol. Porque el conjunto carbonero no perdía en su escenario por ese torneo internacional desde el 2017.

La última caída que registró Peñarol como local en el CDS por Copa Libertadores de América se dio el 26 de abril de 2017 a manos de Palmeiras por 3-2. Ese fue el encuentro donde se registraron algunos altercados al final del encuentro con el brasileño Felipe Melo y varios futbolistas del Mirasol, que en ese entonces era dirigido técnicamente por Leonardo Ramos.

Tras ese juego con el conjunto brasileño, Peñarol disputó un total de 22 encuentros por la Copa Libertadores en el CDS donde registró 18 triunfos y cuatro empates. De esos partidos, solo tres no fueron por la fase de grupos: el 4-0 ante The Strongest por los octavos de final de la edición 2024, el 0-0 contra Flamengo por los cuartos de final del 2024 y el 1-0 ante Racing de Avellaneda por los octavos de final de la pasada edición.

Cabe destacar que la semifinal de vuelta por la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo se disputó en el Estadio Centenario, donde Peñarol se impuso por 3-1, pero quedó afuera de la final por un global de 6-3. Se había jugado en el mítico escenario del fútbol uruguayo por temas de seguridad.

De esta manera, la derrota de este jueves a manos del Calamar por 2-1 por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores le puso fin a un invicto de casi nueve años en el Campeón del Siglo a Peñarol.

Cuando vuelve a jugar Peñarol por Copa Libertadores

Mauricio Lemos en el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol volverá a tener acción por la Copa Libertadores de América el jueves 30 de abril cuando visite a Corinthians, desde la hora 21:00, en el Neo Química Arena por la tercera fecha del Grupo E. A raíz de la derrota ante Platense, el equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre está obligado a sumar puntos como visitante para soñar con pasar a los octavos de final del certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

El conjunto carbonero posee tan solo un punto en el Grupo E tras su empate 1-1 ante Independiente Santa Fe en Bogotá y su derrota contra Platense por 2-1 en el CDS. Es por esto que debe sumar algo en condición de visitante para tener chances de meterse en octavos de final de la Copa Libertadores.