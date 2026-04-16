Básquetbol: Peñarol fue sancionado con pérdida de puntos y partidos a jugarse a puertas cerradas
El Carbonero volvió a sufrir una nueva sanción del Tribunal de Penas, que puso en peligro el primer puesto de la fase regular. El Mirasol fue sancionado por el artículo 114 del Código Disciplinario.
Peñarol volivó a ser sancionado, esta vez con una quita de tres puntos, y siete partidos a disputarse a puertas cerradas, tras los incidentes en el partido clásico, donde terminó cayendo frente a Nacional, en el Palacio Peñarol.
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