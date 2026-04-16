Nacional se juega el boleto a la final del Final Four de la BCLA ante Franca: día, hora y dónde ver

Nacional va por una nueva final continental, pero tendrá una prueba durísima frente a Franca, en la semifinal de la Basketball Champions League Americas, en el Estadio Obras de Buenos Aires. El tricolor llegó hasta esta instancia como el único invicto, mientras que el equipo brasileño, tras sortear primero su grupo, eliminó a su compatriota, Minas Tenis, en tres partidos.

El Bolso arrastra además la mejor racha internacional de un equipo uruguayo, sumando 14 éxitos en fila. En esta edición, avanzó con puntaje ideal en el grupo que compartió junto a Flamengo y Obras, mientras que cerró 2-0 su serie ante Paisas de Colombia. A eso, le suma los seis encuentros con los que conquistó la Liga Sudamericana 2024 de forma invicta, superando a San Lorenzo en la final, Defensor Sporting en la semi, y Santa María de Ecuador, ABA Ancud y Español de Osorno, ambos de Chile. En la Liga Uruguaya de Básquetbol arrastra cuatro triunfos al hilo, los últimos dos frente a Peñarol y Aguada, sus principales contendientes a la defensa de la corona.

Para esta fase, el tricolor se reforzó con Nicolás Martínez, jugador que se viene desempeñando en Malvín y que integra regularmente selecciones uruguayas. Entrará en lugar del panameño, Ezequiel Bell.

Por su parte, Franca llega como líder del NBB, con 32 triunfos y apenas seis derrotas. Sumando la competencia local y la internacional, arrastra 10 triunfos seguidos, siendo su última caída frente a Minas Tenis, en el juego 2 de los cuartos de final de la BCLA, el 11 de marzo. Hasta esta instancia llegó luego de superar precisamente al equipo mineiro, y anteriormente, fue líder en el grupo que compartió ante Instituto y Universidad de Concepción, donde solo perdió el primero de los seis encuentros que jugó, frente al equipo cordobés.

Día, hora y dónde ver Nacional vs. Franca por las semifinales de la BCLA

Nacional jugará frente a Franca el viernes 17, a las 17:40 horas. El partido será transmitido por DSports y DGO. Además, fuera de Latinoamérica, FIBA lo emitirá a través de su canal de YouTube.

Cómo sigue el torneo

A las 21:40 horas, Boca Juniors, que oficia como local en el Final Four, recibirá a Flamengo, por la otra semifinal, también el viernes 17.

El sábado 18 la jornada se abre con el partido por el tercer puesto, a las 17:40, mientras que a las 21:40 será la final del torneo.

Un título esquivo para Uruguay

Si bien los equipos uruguayos han conseguido títulos internacionales, el campeonato de las Américas viene siendo esquivo. Biguá y Hebraica Macabi jugaron un Final Four cada uno. El Pato cayó ante São Paulo en la final de 2022, mientras que el Macabeo fue cuarto en 2024.

En el torneo antecesor, la Liga de las Américas, Aguada fue tercero en 2014, mientras que el equipo de Villa Biarritz también se subió al último escalón del podio, en 2009.

En el Campeonato Panamericano del 2000 hubo dos equipos Charrúas en la instancia final. El Aguatero, que perdió la final, y Welcome, que se quedó con el tercer puesto.