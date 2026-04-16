Franca: el rival de Nacional en BCLA cuenta con tres Olímpicos y tres sobrevivientes de su temporada perfecta

Una final anticipada, así define parte de la prensa brasileña el partido entre Nacional y Franca por las semifinales de la Basketball Champions League Americas, que se jugará mañana, a las 17:40 en Buenos Aires.

El equipo paulista llega como líder del NBB, con 29 triunfos y ocho derrotas, y viene de eliminar a su escolta, Minas Tenis, en los cuartos de final de la BCLA.

Franca, que ganó el torneo una vez, tiene tres sobrevivientes de aquella “temporada perfecta”, la 2022-23, cuando el equipo no solo se quedó con la copa más importante a nivel continental, sino que además obtuvo el Paulista, el Super 8, la liga de su país, y la Copa Intercontinental, siendo este el último campeón sudamericano.

Lucas Dias celebra la Copa Intercontinental con los hinchas de Franca. Foto: Sesi Franca.

De dicho equipo, que además rompió el récord brasileño, con 46 triunfos consecutivos, y que finalizó la fase regular invicto (32-0), se mantienen: Lucas Dias (que anotó el doble agónico para ganar la Intercontinental ante Telekom Bonn de Alemania), David Jackson (MVP de dicho torneo) y Paulo Zu Jr.

Además, tiene cinco jugadores con pasaje por selección brasileña y a Luis Rodríguez Jr. que jugó la última AmeriCup con Panamá y fue el goleador de su equipo.

Dentro de ese grupo, destacan tres que fueron Olímpicos. Cristiano Felício fue el único en serlo dos veces. Disputó los torneos de Río de Janeiro 2016 y París 2024.

Cristiano Felício siendo tapado por Victor Wembanyama, en el partido entre Brasil y Francia, por los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: FIBA.

Este último lo jugaron Lucas Dias y Georginho De Paula, mientras que Rafa Mineiro, integró selecciones brasileñas, en otros torneos.

Lucas Dias intentando tapar a Victor Wembanyama en el partido entre Brasil y Francia, por los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: FIBA.

La prueba para Nacional será durísima, no solo por el calibre de jugadores que tendrá en frente, sino por el estilo del básquet brasileño, que Franca lo refleja bien, siendo el equipo que más triples emboca en la BCLA por partido, con casi 13, con un 38% de acierto. En la competición agrega 97 puntos por partido y un goleo repartido, con casi cinco jugadores anotando por encima de las 10 unidades por encuentro.