Básquetbol: el Hueso Martínez será refuerzo de Nacional en la Basketball Champions League Americas

Nacional llegó a un acuerdo con Malvín para que Nicolás "Hueso" Martínez, sea refuerzo del tricolor en el Final Four de la Basketball Champions League Americas. El jugador que además se desempeña habitualmente en la selección, promedia casi 12 puntos en la Liga Uruguaya de Básquetbol, y es el líder nacional en tapas, con 1,2 por encuentro.

El ala-pivot de 2,07 metros de altura lleva 11 partidos jugados con la Celeste, un fijo en la convocatoria de Gerardo Jauri desde la Pre-AmeriCup en adelante. Con el Playero jugó un torneo internacional, la Liga Sudamericana 2023, donde promedió 6,7 puntos y 3,7 rebotes.

La noticia la dio Fernando Martínez Larrosa, y fuentes de Nacional lo confirmaron a Ovación. Además comunicaron que el Hueso jugará con el Azul de la Playa el viernes frente a Hebraica Macabi y el martes ante Defensor Sporting, y luego quedará disponible para partir con la delegación el miércoles de mañana hacia Buenos Aires, donde Nacional disputará la instancia final del torneo en el Estadio Obras.

El tricolor jugará el viernes la semifinal ante Franca de Brasil, a las 17:40 horas, mientras que el sábado será el turno del partido final, o el del tercer puesto, a las 21:40 y 17:40 respectivamente. Del otro lado del cuadro, Boca Juniors, se enfrenta a Flamengo, reeditando la última final del certamen, a la hora 21:40.

Nacional llegó hasta esta instancia del torneo como el único invicto, tras superar en su grupo a Flamengo y Obras, mientras que en cuartos de final, barrió su serie frente a Paisas de Colombia. A su vez, el Bolso lleva a nivel internacional 14 triunfos consecutivos, si a los ocho éxitos del presente certamen, se le suman los seis de la Liga Sudamericana 2024, donde se coronó campeón ante San Lorenzo, en Paysandú, y anteriormente eliminó a Defensor Sporting en semifinales. El grupo lo compartió en Chile, con el Ciclón, Santa María de Ecuador, y los dos locales, ABA Ancud y Español de Osorno. Esta es la mejor racha para un equipo uruguayo en competencias internacionales, y ahora el equipo de Álvaro Ponce tendrá una nueva cita con la historia, al ser el primero del país en quedarse con un título de las Américas.

Desde la fundación de la BCLA, solo Biguá pudo llegar a la final, en 2022, cuando fue superado por São Paulo, mientras que Hebraica Macabi fue cuarto, en 2024.

En la Liga de las Américas dos equipos uruguayos pudieron llegar al podio, Aguada en 2014, y Biguá en 2009, mientras que el rojiverde y Welcome, alcanzaron el segundo y tercer puesto respectivamente, en el Panamericano del 2000.

Frente a Aguada en la UA

Al no haber podido solucionar el problema con los relojes, el partido suspendido entre Nacional y Aguada se jugará en cancha de Unión Atlética.