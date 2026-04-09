Los motivos por los que la hinchada de Peñarol fue denunciada al término del clásico frente a Nacional

La hinchada de Peñarol fue denunciada al término del clásico ante Nacional por la Liga Uruguaya de Básquetbol, por "mostrar una gallina inflable con los colores rivales y una bandera con los mismos colores", además de lanzar "proyectiles varios, encendedor, monedas, botella de vidrio y botella de plástico". Esto denunció la terna arbitral compuesta por Andrés Bartel, Alejandro Sánchez Varela y Diego Ortiz, una vez terminado el partido.

Esto se dio en el marco del encuentro en el que el Bolso terminó ganando por 78-71, en el Palacio Peñarol, donde solo hubo parcialidad aurinegra. Recordar que el Mirasol fue sancionado por una quita de dos puntos, por lanzar proyectiles en su escenario, el día que el equipo fue eliminado del torneo anterior, ante Defensor Sporting.

El acta oficial del clásico por Liga Uruguaya de Básquetbol, donde se denuncia a la parcialidad de Peñarol.

En el final del partido, se dio el hecho, donde incluso se mostró una figura del Joker ahorcado, y un papel en una de sus manos en el que figuraba el texto: "Game Over".

La hinchada de Peñarol mostró una figura del Joker ahorcado, en el clásico contra Nacional en el Palacio. Foto: Captura VTV.

El juego, en el que Nacional tenía encaminado el triunfo, continuó de manera normal, hasta el final del partido, donde los jugadores y delegación del tricolor, se retiraron bajo proyectiles que cayeron desde los distintos sectores del Palacio Peñarol.

Las bandera y la gallina que enseñó Peñarol en el clásico por la Liga Uruguaya de Básquetbol, por las que fue denunciado. Foto: Captura VTV.

Para el Mirasol no es un panorama optimista, debido a que ya fue sancionado por el artículo 114 del Código Disciplinario Deportivo, al arrojar proyectiles en el citado partido frente a Defensor Sporting. Recordar que a la hora de juzgar, el Tribunal de Penas evalúa los antecedentes del club en la infracción del mismo artículo por el que se lo está juzgando. La pena del mismo, incluye pérdida de dos a seis puntos, y la posibilidad de disputar uno a 12 partidos sin público. En el caso anterior, el Mirasol fue sancionado con seis encuentros sin su parcialidad, por lo que esto puede acarrear que el aurinegro juegue partidos de playoffs, sin su hinchada.