Árboles caídos, ramas partidas y calles cortadas: vientos del ciclón extratropical causaron daños

Entrada la noche de este martes 7 de abril Montevideo vivió momentos de zozobra. A las lluvias que se acumulaban se sumaron vientos producto de un ciclón extratropical que había sido anunciado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas independientes.

Los vientos en la capital fueron muy intensos luego de las 21:00, y con el correr de las horas se fueron corriendo hacia el este, donde en la mañana de este miércoles aún persiste una alerta naranja. En Montevideo, la alerta naranja cesó a las 6:00.

Llegar al trabajo o al centro de estudio en la mañana de este miércoles puede ser un poco más trabajoso que lo normal. Hay algunas calles cortadas por árboles caídos o ramas partidas que cayeron sobre la vía pública. En Maldonado y Acevedo Díaz, en Talcahuano y Navarra y en Juan Paullier y Luis Melián Lafinur, por solo poner tres ejemplos, la vegetación provocó cortes de calles. En General Flores y Rivadavia, un árbol caído impedía el paso de los vehículos —entre ellos varias líneas de ómnibus— que iban hacia el norte, pero no había problema para quienes iban hacia el sur.

Árbol caído en Maldonado y Acevedo Díaz este martes 7 de abril de 2026. Foto: El País

La Dirección Nacional de Bomberos tiene previsto emitir esta mañana un comunicado con información acerca de sus actuaciones desde la noche del martes. El País también consultó a la Intendencia de Montevideo (IMM), que de momento no ha emitido un reporte. El martes, tras la publicación de la alerta naranja por vientos, la comuna exhortó a la población "a evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos", "mantener a los animales domésticos protegidos" y "retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles".

Rama caída en Juan Paullier y Luis Melián Lafinur este miércoles 8 de abril de 2026. Foto: El País

Noticia en desarrollo.