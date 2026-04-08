Chocó contra un árbol caído y lo impactó un chofer alcoholizado: así fue el siniestro fatal en medio del ciclón

En medio del ciclón extratropical que causó destrozos en varios departamentos y dejó sin luz a decenas de miles de clientes de UTE, se registró un siniestro de tránsito fatal en Punta del Este. La víctima es un hombre de 51 años que conducía una camioneta.

Las circunstancias del siniestro aún no están del todo claras. Según supo El País, hay más de una hipótesis sobre el orden en el que se dieron los incidentes. Lo que es seguro es que en el lugar del choque se ubicó un árbol caído y dos vehículos: una camioneta en la que viajaba la víctima y un auto que conducía un hombre de 44 años que no sufrió lesiones de gravedad y que dio positivo al control de alcohol en sangre.

El siniestro ocurrió en la madrugada de este miércoles pasadas las 2:00 en Aparicio Saravia y San Pablo. La camioneta chocó contra el árbol, que estaba obstruyendo la vía pública, mientras que el otro vehículo impactó de atrás a la camioneta. Las pericias determinarán si primero el auto chocó contra el árbol y luego la camioneta lo impactó, o si el orden fue el inverso.

El conductor del auto fue atendido por personal médico y dado de alta en el lugar, pero fue derivado a la seccional policial para realizar los trámites correspondientes. Fiscalía lo citó a declarar este miércoles.

Auto que participó de un siniestro de tránsito fatal en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País

Personas atrapadas en Flor de Maroñas y más de 100.000 clientes sin luz

Este no fue el único incidente registrado entre la noche del martes y la mañana del miércoles. La Dirección Nacional de Bomberos emitió un informe en el que señaló que en la noche del martes, pasadas las 22:00, hubo un accidente en dos casas ubicada en Flor de Maroñas.

Una "rama de árbol de gran porte" había provocado daños y cuatro personas estaban atrapadas. Tras el "colapso parcial de ambas estructuras", los integrantes de las viviendas quedaron dentro. "Debido a la complejidad de la intervención y a la cantidad de afectados, se solicitó apoyo de unidades de rescate y asistencia médica de emergencia", indicó Bomberos, que señaló que algunas de las víctimas estaban "entre los escombros".

Finalmente "las cuatro personas atrapadas fueron rescatadas con éxito", aunque resultaron lesionadas. Dos de ellas fueron derivadas a un hospital.

Auto que participó de un siniestro de tránsito fatal en Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo/El País

Mientras tanto, decenas de miles de personas vieron afectado el suministro eléctrico de su casa, fundamentalmente en el este del país. En Rocha, pasadas las 7:30 de este miércoles eran 19.602 los clientes sin luz (casi el 36% del total) debido a 22 incidentes; en Maldonado eran 37.305 (23%) por 41 incidentes; en Lavalleja eran 4.064 (13%) por 16 incidentes; Canelones tenía 41.274 clientes sin energía (15%) por 59 incidentes. Esos fueron los departamentos con mayores inconvenientes, pero también hubo reportes de problemas en Treinta y Tres y Florida, marcados en amarillo en el mapa de UTE.

En total, en todo el país eran 110.228 los clientes sin luz cuando amaneció.