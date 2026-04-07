El pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el miércoles 8 de abril se prevé una jornada con condiciones inestables y ventosas en buena parte del país, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 24°C.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones. Se esperan vientos del oeste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso con períodos de cubierto, mejorando gradualmente, aunque persistirán las precipitaciones. Los vientos rotarán del suroeste al sur entre 10 y 30 km/h. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 23°C.

En el Noreste, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto y condiciones ventosas, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos del oeste alcanzarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto y mejora paulatina, con precipitaciones. Los vientos serán del suroeste al sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 24°C.

En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y ventoso, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos del suroeste y sur soplarán entre 40 y 60 km/h, con rachas de 60 a 90 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche habrá cielo nuboso con períodos de cubierto y precipitaciones aisladas. Los vientos disminuirán del suroeste al sureste entre 10 y 30 km/h. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 23°C.

En el Centro-Sur, la mañana estará con cielo nuboso a cubierto y ventoso, con precipitaciones y probables tormentas. Se prevén vientos del suroeste y sur entre 40 y 60 km/h, con rachas de 60 a 90 km/h. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto, ventoso en zonas costeras, con precipitaciones. Los vientos serán del suroeste al sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 23°C.

En el Este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto y condiciones ventosas, con precipitaciones y tormentas. Los vientos del sur oscilarán entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, ventoso en zonas costeras, con precipitaciones. Los vientos del suroeste estarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 a 70 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 15°C y máxima de 24°C.

Lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y ventoso, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos del sureste al sur alcanzarán entre 40 y 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h. En la tarde y noche continuará el cielo nuboso a cubierto y ventoso, con precipitaciones. Los vientos del suroeste soplarán entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 60 a 70 km/h. Temperatura mínima de 18°C y máxima de 21°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará con cielo nuboso a cubierto y ventoso, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos del sureste al sur se ubicarán entre 40 y 60 km/h, con rachas de 60 a 90 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso a cubierto con precipitaciones. Los vientos rotarán del suroeste y sur entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 21°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.