Ingresa el ciclón extratropical: Inumet emite alerta por lluvias mientras se espera el viento fuerte

Empieza a formarse el ciclón extratropical que traerá fuertes vientos a Uruguay, de una velocidad que califica como "temporal", según el meteorólogo Guillermo Ramis. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), además, emitió una alerta amarilla por la persistencia de lluvias abundantes en algunas zonas del país.

Ya Inumet había advertido en un aviso especial que desde la tarde del lunes y hasta la mañana del miércoles es probable la aparición de "precipitaciones abundantes, puntualmente copiosas, y tormentas fuertes, debido al ingreso de una depresión atmosférica desde el norte del territorio".

Los acumulados más importantes de precipitaciones para el lunes se esperaban en el norte, y durante martes y miércoles se esperan en el noreste, centro-sur y este, con valores entre 60 y 100 mm en 24 horas y puntualmente superiores.

Por otro lado, se prevén vientos fuertes y persistentes desde la noche del martes y durante el miércoles por la "formación de un ciclón extratropical". Habrá "vientos sostenidos del sector sur, con valores entre 40 y 60 km/h y rachas de entre 60 y 90 km/h, ocasionalmente superiores". Inumet también entiende que por este ciclón las zonas más afectadas serán el suroeste, centro-sur y este.

Alerta amarilla de Inumet para este martes 7 de abril de 2026

Además, al menos hasta las 12:45 hay una alerta amarilla de Inumet en el norte por la persistencia de lluvias abundantes. Una "depresión atmosférica afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes en cortos períodos", apunta el comunicado, que añade que se "podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

Alerta amarilla de Inumet el 7 de abril de 2026. Foto: Inumet

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla de Inumet

Artigas: todo el departamento

Cerro Largo: Arachania, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas y Melo.

Rivera: todo el departamento

Salto: Belén, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, Paso del Cerro y Pueblo de Arriba.

Guillermo Ramis avisa que "ha cambiado radicalmente" la situación meteorológica

Por su parte, el meteorólogo Giullermo Ramis anunció este lunes que un temporal se acercaba a Uruguay. En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), calificó de "temporal" la inclemencia venidera. Sin embargo, este martes anunció que "ha cambiado radicalmente" la situación porque este miércoles "en Montevideo el viento va a ser de 40 km/h con rachas de 60 durante", y que solamente se llegará a 70 km/h en Rocha.