MetSul describe la “ruta del ciclón extratropical” en Uruguay: se esperan vientos de más de 100 Km/h

MetSul Meteorologia, observatorio meteorológico privado con sede en el sur de Brasil, reiteró que un ciclón extratropical se formará entre este martes y miércoles en Uruguay y en el sur de Río Grande do Sul y desestabilizará el clima con lluvias localmente fuertes, riesgo de tormentas y una alta probabilidad de vientos fuertes a intensos. Esto va en línea con la advertencia especial que hizo el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) este lunes para el territorio nacional.

Metsul informó que "un área de baja presión está actuando este lunes en el noreste de Argentina, trayendo lluvias y tormentas aisladas hasta el final del día principalmente en la mitad occidental de Río Grande do Sul, Uruguay y la provincia nororiental de Argentina". El martes "el centro de baja presión estará sobre Uruguay con tendencia a profundizarse y formar un ciclón extratropical".

Trayectoria

El ciclón extratropical "se forma a partir de una zona de baja presión sobre el continente y se desplaza hacia el mar, donde se intensifica".

Un mapa realizado por el observatorio meteorológico brasileño muestra la trayectoria prevista de este ciclón entre el martes y el jueves, con el sistema formándose sobre Uruguay y luego desplazándose hacia el este y sureste, en dirección al Océano Atlántico.

Hoja de ruta del ciclón extratropical anunciado para el martes 7 y miércoles 8 de abril de 2026. Foto: Metsul.

El ciclón "ganará fuerza entre la noche del martes y la madrugada del miércoles sobre el mar muy cerca de la costa del noreste de Uruguay (Rocha) y la costa sur de Río Grande do Sul, por lo que estas dos regiones en particular podrían verse más afectadas por vientos fuertes a intensos durante la fase inicial del sistema de baja presión, aún cerca de tierra firme", sostuvo Metsul.

El viento comenzará a intensificarse en Uruguay a última hora de la tarde y noche del martes, y persistirá con ráfagas que a veces serán fuertes a intensas durante todo el miércoles. Los departamentos más afectados serán Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. En Maldonado y Rocha se registrarán las ráfagas más fuertes, de 70 km/h a 90 km/h, y en algunos lugares alcanzarán o superarán los 100 km/h, reportó Metsul.

Aviso de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por "tormentas fuertes y posterior formación de un ciclón extratropical". La advertencia rige desde este lunes hasta el miércoles y va acompañada de una alerta naranja y otra amarilla que publicó en la jornada.

Según Inumet, "desde la tarde de hoy, lunes 6, y hasta la mañana del miércoles 8, se prevén precipitaciones abundantes (puntualmente copiosas) y tormentas fuertes, debido al ingreso de una depresión atmosférica desde el norte del territorio, extendiéndose progresivamente a todo el país".

Este lunes, los acumulados de precipitaciones más significativos se esperan en el norte del país, con hasta 90 milímetros en 24 horas e incluso registros "puntualmente superiores".

Día de lluvia en el Centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Desde la madrugada del martes y hasta la mañana del miércoles, las zonas más afectadas serán el noreste, centro-sur y este "con valores entre 60 y 100 mm en 24 horas, y puntualmente superiores".

A partir del martes "se prevé la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio generando vientos sostenidos del sector sur". La velocidad estará entre 40 y 60 kilómetros por hora pero con rachas que llegarán a 90 e incluso más.

Por este motivo el aviso también es por "vientos fuertes y persistentes desde la noche del martes 7 y durante el miércoles 8”. Con respecto a este fenómeno, también las zonas más afectadas serán el suroeste, centro-sur y este.

Guillermo Ramis avisa que viene un temporal

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis anunció este lunes que un temporal se acerca a Uruguay. Será el miércoles, una jornada en la que se esperan fuertes vientos. Previamente, desde "ultimísima hora" de este lunes, empezarán las lluvias que azotarán a gran parte del país.

De lunes a miércoles la temperatura máxima superará los 20° y la mínima irá en ascenso. En concreto, según el pronóstico del tiempo de Ramis, este lunes habrá entre 14° y 21°, el martes entre 16° y 22°, y el miércoles entre 17° y 21°.

Lluvia en el Centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Ramis señaló que a partir de la noche de este lunes ya puede aparecer "alguna célula de tormenta con lluvia" en Montevideo. El martes estará cubierto con tormenta y lluvia y advirtió por "tormentas severas" en algunas zonas del interior. El miércoles seguirá cubierto con lluvia y ventoso de componente sur y suroeste, con valores de temporal.

"Temporal, así como suena", indicó y agregó que el viento será de 60 kilómetros por hora con rachas de 80, fundamentalmente en la mañana y que afectará al sur, pero principalmente a las zonas costeras desde Montevideo a Rocha.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico de lluvias para este lunes y martes: el lunes las precipitaciones estarían concentradas en el norte, noreste y oeste, mientras que el martes abarcarían con fuerza a más zonas, por ejemplo a Montevideo y el área metropolitana.

#Lluvias en 24 hrs para LUN06 (izq) y MAR07abr (der) según COSMO7 (@inmet_). Se esperan montos 60-90 mm en Santa Fé, E. Ríos (ARG) y litoral O de #Uruguay para LUN06 y 20-50 mm Norte UY. Para MAR07 60-90 mm para NE y E de URU y 90-125 mm en Corrientes (ARG) y Oeste RGS (#Brasil) pic.twitter.com/fabxLTQJY9 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) April 6, 2026

También compartió otro pronóstico sobre vientos que indica que en la madrugada del miércoles pueden registrarse velocidades de 70/80 kilómetros por hora "por pasaje de depresión atmosférica frontal".