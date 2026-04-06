El pronóstico para el martes 7 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 7 de abril se prevé una jornada inestable en la República Oriental del Uruguay, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 25°C.

En el Noroeste, la mañana se presentará con cielo cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 23°C.

En el Noreste, se espera una mañana con cielo cubierto y precipitaciones con tormentas. Hacia la tarde y la noche persistirán las mismas condiciones de inestabilidad con precipitaciones y tormentas. Se anuncian rachas de viento de hasta 50 km/h. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 24°C.

En el Suroeste, la mañana estará cubierta con presencia de neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas. En la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con condiciones ventosas en zonas costeras y persistencia de precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de viento de entre 60 y 90 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 23°C.

En el Centro-Sur, la mañana se presentará con cielo cubierto y precipitaciones con tormentas. Durante la tarde y la noche continuará el tiempo inestable, con cielo cubierto y condiciones ventosas en zonas costeras, manteniéndose las precipitaciones y tormentas. Se esperan rachas de viento de entre 60 y 90 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 23°C.

En el Este, la mañana estará cubierta y ventosa en zonas costeras, con precipitaciones y tormentas. Hacia la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto con precipitaciones y tormentas. Se prevén rachas de viento de entre 50 y 60 km/h en zonas costeras durante la mañana y de hasta 50 km/h en la segunda mitad del día. Temperatura mínima de 16°C y máxima de 25°C.

Día de lluvia en el Centro de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé/El País.

En Punta del Este, la mañana se presentará con cielo cubierto y precipitaciones con tormentas. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto con igual escenario de inestabilidad. Temperatura mínima de 19°C y máxima de 22°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo cubierto con precipitaciones y tormentas. A partir de la tarde y durante la noche se mantendrá el cielo cubierto, con condiciones ventosas y persistencia de precipitaciones y tormentas. Se anuncian rachas de viento de entre 60 y 90 km/h. Temperatura mínima de 17°C y máxima de 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.