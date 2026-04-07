Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Adolescente que practicaba rugby resultó herido tras recibir una descarga eléctrica en el Carrasco Polo Club

Los alambrados del predio no cuentan con electricidad, por lo que se busca establecer cómo se produjo la descarga. El joven fue asistido y trasladado en una ambulancia a un centro de salud.

El País
El País
07/04/2026, 20:39
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Policía en Carrasco Polo Club
Policía en Carrasco Polo Club por adolescente de 14 años que sufrió descarga eléctrica.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Un adolescente de 14 años resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica al tocar un alambrado en el Carrasco Polo Club. El hecho ocurrió en un sector cercano a una de las canchas de rugby, donde el joven practicaba junto al grupo.

Según informó Telenoche (Canal 4), se presume que el menor tocó el tejido y recibió una fuerte descarga, lo que generó momentos de gran preocupación entre sus compañeros y entrenadores. Inmediatamente fue asistido y trasladado en ambulancia a un centro de salud, siendo derivado al Casmu para su atención. Su familia fue notificada de la situación.

Bebé de 15 meses fue intoxicada con drogas en Fray Bentos: sus padres se negaron a declarar y están emplazados

En paralelo, en las instalaciones del club se registraba un apagón, en el marco de condiciones climáticas adversas por advertencias meteorológicas del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por vientos fuertes y un aviso por un ciclón extratropical hasta la mañana del miércoles.

Autoridades y personal técnico trabajan en la inspección del área para determinar las causas del hecho. Según el citado noticiero, que asistió al lugar, los alambrados del predio no cuentan con electricidad, por lo que se busca establecer cómo se produjo la descarga. Peritos especializados serán los encargados de esclarecer lo sucedido.

Policía en Carrasco Polo Club
Policía en Carrasco Polo Club por adolescente de 14 años que sufrió descarga eléctrica.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

vientos fuertesCarrasco Polo

Te puede interesar