Adolescente que practicaba rugby resultó herido tras recibir una descarga eléctrica en el Carrasco Polo Club

Un adolescente de 14 años resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica al tocar un alambrado en el Carrasco Polo Club. El hecho ocurrió en un sector cercano a una de las canchas de rugby, donde el joven practicaba junto al grupo.

Según informó Telenoche (Canal 4), se presume que el menor tocó el tejido y recibió una fuerte descarga, lo que generó momentos de gran preocupación entre sus compañeros y entrenadores. Inmediatamente fue asistido y trasladado en ambulancia a un centro de salud, siendo derivado al Casmu para su atención. Su familia fue notificada de la situación.

En paralelo, en las instalaciones del club se registraba un apagón, en el marco de condiciones climáticas adversas por advertencias meteorológicas del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por vientos fuertes y un aviso por un ciclón extratropical hasta la mañana del miércoles.

Autoridades y personal técnico trabajan en la inspección del área para determinar las causas del hecho. Según el citado noticiero, que asistió al lugar, los alambrados del predio no cuentan con electricidad, por lo que se busca establecer cómo se produjo la descarga. Peritos especializados serán los encargados de esclarecer lo sucedido.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO: Un adolescente de 14 años que estaba practicando rugby resultó herido tras recibir una fuerte descarga eléctrica en el Carrasco Polo Club. El menor habría tocado un alambrado al ir a buscar una pelota. Informa los detalles @LeoPedrouza. pic.twitter.com/w8AH5wbpwF — Telenoche (@TelenocheUy) April 7, 2026