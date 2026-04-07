Acuerdo con Irán: Trump anuncia un alto al fuego de dos semanas y da marcha atrás en sus amenazas

El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán. A menos de dos horas del ultimátum que dio a Teherán, el mandatario afirmó estar de acuerdo con la propuesta de Pakistán, que contempla además la apertura inmediata del estrecho de Ormuz. Añadió que, durante las próximas dos semanas, Estados Unidos trabajará para ultimar un acuerdo con Irán.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio", publicó Trump en su red social Truth.

"La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio", añadió; "Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable para negociar".

Anuncio de Donald Trump. Foto: captura.

Horas antes del anuncio de Trump, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador clave en la guerra de Medio Oriente, había expresado en X: "Los esfuerzos diplomáticos para lograr una solución pacífica a la guerra en curso en Medio Oriente avanzan de forma constante, enérgica y decidida, con la posibilidad de dar lugar a resultados sustanciales en un futuro próximo".

Segun The New York Times, Irán aceptó la propuesta de Pakistán tras la intervención de última hora de China, un aliado clave, que pidió a Irán flexibilidad y apaciguó las tensiones, en medio de la creciente preocupación por la devastación económica derivada de los daños a la infraestructura crítica, según tres funcionarios iraníes. Estos funcionarios indicaron que el alto al fuego fue aprobado por el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Según medios estadounidenses, la propuesta iraní de 10 puntos incluye el levantamiento de todas las sanciones impuestas a Irán por todas las administraciones estadounidenses desde la de George W. Bush.

El mandatario estadounidense había endurecido aún más el tono este martes al amenazar con erradicar "toda una civilización" si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz. Hace tres semanas, Trump exigía la "rendición incondicional" de Irán.

Baja el precio del petróleo

Los precios del petróleo cayeron con fuerza al cierre de la jornada, ante la percepción de que se había alcanzado un acuerdo de alto al fuego antes del ultimátum. El crudo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, se desplomó más de un 9% y se ubicó en torno a los 102 dólares por barril.

En paralelo, los futuros del índice bursátil S&P 500 —que permiten a los inversores anticipar el comportamiento del mercado antes de la apertura del miércoles— avanzaron un 1,5%, tras una sesión volátil que había terminado con una leve suba del índice.